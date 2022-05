Russische troepen in Mariupol hebben dinsdagmiddag de aanval geopend op de Azovstal-staalfabriek, terwijl er naast Oekraïense militairen ook nog burgers in het complex zitten. Het Russische ministerie van Defensie heeft de aanval op het laatste Oekraïense bolwerk van verzet in de havenstad bevestigd.

Volgens het Russische ministerie maakten Oekraïense soldaten gebruik van een wapenstilstand om nieuwe posities in te nemen. De wapenstilstand was afgesproken om de burgers die zich nog in de fabriek verschuilen te evacueren.

Het is niet bekend hoeveel burgers zich nog in de staalfabriek bevinden. Eerder op dinsdag zei burgemeester Vadym Boychenko dat er nog zo'n tweehonderd burgers zich in de staalfabriek bevinden. Het is niet duidelijk of er in de tussentijd nog meer van hen met succes geëvacueerd zijn.

Verslaggevers van de BBC meldden al dat de Russen waren begonnen met het beschieten en bombarderen van de staalfabriek. Eenheden van het Russische leger en pro-Russische rebellen uit de zelfbenoemde volksrepubliek Luhansk maken gebruik van artillerie en luchtaanvallen om de posities te bestoken die door Oekraïense militairen zouden zijn ingenomen, aldus Rusland.

De afgelopen dagen werden met hulp van het Rode Kruis en de Verenigde Naties honderden burgers geëvacueerd uit de staalfabriek. Het Rode Kruis meldde dinsdag dat zeker 156 burgers die zondag werden gered inmiddels zijn aangekomen in de stad Zaporizhzhia.