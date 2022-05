Defensie-expert Ko Colijn voorziet Nederlanders al ruim veertig jaar van duiding bij gewapende conflicten. Voor NU.nl volgt hij de strijd in Oekraïne en geeft hij antwoord op onze (en jullie) vragen. Dit keer is de vraag: hoe gek is het dat Rusland dolfijnen gebruikt in de oorlog?

Vorige week werd bekend dat de Russen ook dolfijnen gebruiken bij het opsporen van de zeemijnen die de Oekraïners rondom hun Poetin-kruisers en havens leggen. "Biologische wapens!", werd opgewonden geroepen in een Nederlandse talkshow. En dat zou niet mogen, want de Biologische Conventie uit 1975 verbiedt dat. Onzin. Dolfijnen passen prima in het beeld van Russen die in deze oorlog tot het ondenkbare in staat zijn.

Het thema 'dieren in oorlog' is overigens geen exclusief Russisch vergrijp en geen schending van een verdragsverbod. Ook de Amerikaanse marine heeft trainingsprogramma's voor dolfijnen. Die spelen een voorname rol bij bewaking en opsporing: volgens defensienieuwssite Military.com zijn dolfijnen en zeeleeuwen al sinds 1967 in dienst bij de Amerikaanse marine en worden ze sinds 2010 belast met de bewaking van een kwart van het Amerikaanse atoomarsenaal.

Dierenliefhebbers hebben processen gevoerd om de dolfijnen van deze taken te verlossen maar het belang van de nationale veiligheid en hun gebrek aan rechtspersoonlijkheid hebben de beesten steeds parten gespeeld. De rechter vond het marinedolfinarium best. De dieren zouden in staat zijn om zeemijnen te ontdekken, bewakers te waarschuwen, de Amerikaanse explosievenopruimingsdienst de weg te wijzen en zelfs vijandelijke kikvorsmannen met snode plannen te ontmaskeren en uit te schakelen. Dat kunnen ze beter dan de menselijke leden van de elite-eenheid Navy SEALs (zeehonden, red.).

Ezels zijn niet koppig, maar snugger

Zo zeldzaam is het inzetten van dieren dus niet, en al helemaal niet als je de landdieren met een militaire functie meerekent. Een Amerikaans militair handboek beschrijft hoe dieren meededen in de 'War on Terror' en allerlei oorlogsacties (bijvoorbeeld de invasie van Irak in 2003) en wat hun voordelen zijn ten opzichte van menselijke militairen. Het zal in Oekraïne niet anders zijn.

Animal management noemt het handboek het. In 2001 werd al duidelijk dat je aan een paard in de bergen van Tora Bora meer had bij het opsporen van Taliban-strijders dan aan een tank, al zou het nog tien jaar duren voordat Osama Bin Laden door Navy SEALs dood uit een Pakistaans huis werd gehaald.

"Muilezels zijn intelligent en hebben een sterk gevoel voor zelfbehoud", staat er. "De begeleider kan op zijn kop gaan staan, maar als een muilezel denkt dat hij zich zal verwonden, zal hij iets niet doen. Sommige mensen verwarren dat met stijfkoppigheid." Doe er liever je voordeel mee. "De ezeldrijver moet zijn geduld niet verliezen, want verder zal de ezel alles doen wat van hem verwacht wordt en is hij een sterke, kalme en intelligente werker". Kamelen ogen volgens het Pentagon "onhandig" en "vrij lelijk", maar daar doen we ze echt mee tekort. Ze torsen wel 500 kilo aan bagage en beperken hun inzet niet tot de achturige werkdag.

Legerlama's zijn zelden ziek. Het is leuk en verstandig om lamataal te leren, lezen we. Ze hummen een beetje met elkaar, slaken soms ook schrille noodkreten als ze gevaar ruiken. Spugen doen ze zelden naar militairen, alleen als ze onderling ruzie hebben over voedsel of de pikorde moeten herstellen. Prettige bijkomstigheid is dat ze niet stinken en zichzelf goed schoon houden. Easy to handle dus, en ook zonder geursporen voor de vijand.

Nadeel van een legerolifant

En dan is er natuurlijk de hulp van Duitse herders en andere hondenrassen, zo oud als oorlog zelf. Zij aan zij met het baasje is er voor de commando geen beter waarschuwingssysteem voor landmijnen, boobytraps of hinderlagen. "Maar dan moet hem wel geleerd worden zijn bek te houden, want anders maakt hij slapende vijanden wakker", stelt het handboek. Dus een absolute vereiste is "reading the dog" voordat hij aanslaat.

De honden zijn ook onmisbaar als kampbewakers tegen nachtelijke binnendringers. Je kunt ze ook leren om een telefoonkabel over een afstand van 2 kilometer van een spoel af te winden. Beetje ouderwets misschien, maar toch handig als de mobiele telefoon even uit de lucht is. Vijandige geurtjes ruiken op 8 kilometer afstand, geen probleem. Een rugzakje granaten brengen naar een maat die verderop in het veld ligt, ook een makkie.

De legerolifant vereist minder onderhoud dan je zou denken, maar die heeft weer een ander nadeel: het is een beschermde diersoort. "Als zodanig moet hij niet worden gebruikt door Amerikaanse militairen", aldus het handboek. Trouwens, olifanten "zijn niet de meegaande, aardige en beminnelijke schepsels waar veel mensen ze voor houden. Al zijn ze natuurlijk ook niet slecht". En een gemiddelde olifant kan maar tot 38,3 graden Celsius. Wat dat betreft wint de kameel: die geeft het pas op bij 44 graden.

Als Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving Stef Blok dieren op de sanctielijst zet, kunnen de Russen de oorlog verliezen.