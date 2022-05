Er zitten nog meer dan tweehonderd burger vast op het terrein van de Azovstal-fabriek in Mariupol, zo heeft de burgemeester van de havenstad bekendgemaakt. Na de eerste evacuaties van de afgelopen dagen wordt ook dinsdag geprobeerd om burgers naar veiligere gebieden te brengen.

De burgers en Oekraïense verdedigers op het grote industrieterrein leven in erbarmelijke omstandigheden, met een tekort aan voedsel, water en medicijnen. Afgelopen weekend werden volgens Kyiv meer dan honderd burgers uit de ondergrondse faciliteiten gehaald. Maandagavond zouden nog eens twintig personen zijn geëvacueerd.

Mariupol telt volgens burgemeester Vadym Boychenko nog zo'n 100.000 inwoners. Voor de Russische invasie woonden ongeveer 430.000 mensen in de zuidelijke havenstad. De evacuatie van burgers wordt bemoeilijkt omdat bijna heel Mariupol is ingenomen door Russische troepen en de stad daarvoor lange tijd was omsingeld.

De evacués uit Mariupol worden naar Zaporizhzhia gebracht. Dat ligt zo'n 225 kilometer ten noorden van de havenstad. Het verzet daar bereidt zich al ruim een week voor op een grote veldslag tegen de Russen.