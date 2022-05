Rusland heeft volgens Volodymyr Zelensky totaal geen lering getrokken uit de Tweede Wereldoorlog. De Oekraïense president trekt die conclusie nadat de Russische buitenlandminister Sergey Lavrov zei dat nazileider Adolf Hitler een Joodse achtergrond had.

"Ik heb er geen woorden voor. Niemand heeft enige tegenspraak of verklaring van Moskou gehoord", zei Zelensky, die zelf van Joodse afkomst is, in een videoboodschap. "Er heerst complete stilte. Dat betekent dat het Russisch leiderschap alle lessen uit de Tweede Wereldoorlog is vergeten. Of misschien hebben ze die lessen nooit geleerd."

Ook de Italiaanse premier Mario Draghi veroordeelde maandagavond de uitlatingen van Lavrov in een interview op de Italiaanse tv. Draghi zei tegen verslaggevers dat Italië - in tegenstelling tot Rusland - vrijheid van meningsuiting toestaat. Daarom kon Lavrov zondag zijn uitspraken doen, "hoe fout en abnormaal ook. Het deel over Hitler was obsceen", aldus de premier.

Israël heeft eerder op maandag woedend gereageerd op de uitlatingen van Lavrov. Minister Yair Lapid van Buitenlandse Zaken noemt de uitspraken "schandelijk, onvergeeflijk en een vreselijke historische fout". De Russische ambassadeur in Israël is ontboden om tekst en uitleg te geven.