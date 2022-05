De Russische invasietroepen maken volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie amper vorderingen in het oosten van Oekraïne. In het beste geval kan er sprake zijn van "minimale progressie", omschrijft het Pentagon de huidige situatie.

Eerder verliep ook de Russische opmars richting Kyiv niet als gepland. Dat kwam onder meer doordat legervoertuigen zonder brandstof kwamen te zitten of vastliepen in de modder. Ook verweerden de Oekraïense strijdkrachten zich veel beter dan verwacht. Inmiddels is de focus van de Russische invasie op het oostelijk gelegen Donetsbekken gericht.

Volgens de Amerikanen hebben de Russen in het oosten van Oekraïne te kampen met dezelfde problemen als rond Kyiv. De troepen van het Kremlin staan wel in de "offensieve modus", maar zijn absoluut niet zo succesvol als werd verwacht.

"De legereenheden hebben nog steeds last van slechte aansturing en controle, het moreel is bij vele militairen gering en de logistiek laat te wensen over. De problemen rond de aanvoer zijn niet voorbij", zei Pentagon-perschef John Kirby maandag.

De Amerikanen hebben geconstateerd dat Russische militairen oorden in het Donetsbekken binnenmarcheren, de overwinning uitroepen en zich dan weer terugtrekken en de regio aan de Oekraïners overlaten.

"De laatste dagen gingen ze voortdurend heen en weer", aldus Kirby. Oekraïense soldaten hebben bijvoorbeeld in de miljoenenstad Kharkiv de Russen weer kunnen terugdringen.