Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Nieuwe evacutiebussen verlieten maandag Mariupol, maar precieze aantallen zijn onduidelijk. Ondertussen ligt de plaats Zaporizhzhia, waar de evacués naartoe gaan, onder vuur. Verder hebben in de Russische stad Belgorod zware explosies plaatsgevonden.

Een adviseur van de burgemeester van Mariupol zei maandag dat nieuwe evacuatiebussen uit Mariupol waren vertrokken met inwoners die er waren achtergebleven.

Het is niet duidelijk hoeveel bussen en burgers Mariupol hebben verlaten. De informatie is nog niet bevestigd door bijvoorbeeld het Rode Kruis en de Verenigde Naties, die de evacuatiepogingen van zondag coördineerden.

Zondag werden zo'n honderd inwoners uit de belegerde Azovstal-staalfabriek gered. Het is officieel niet duidelijk hoeveel mensen nog in de fabriek zijn, maar een Oekraïense militair zei maandagavond tegen persbureau Reuters dat het nog om zo'n tweehonderd burgers gaat. Binnen het complex zaten tot zondag naar verluidt zo'n duizend burgers.

Russische troepen vallen Zaporizhzhia aan

De evacués uit Mariupol zijn vervoerd naar Zaporizhzhia, zo'n 225 kilometer richting het noorden. Uitgerekend die stad wordt momenteel door veel Russische troepen aangevallen.

Desondanks zijn volgens Oekraïense strijdkrachten in de nacht van zondag op maandag een hele reeks Russische aanvallen ten zuidoosten van Zaporizhzhia afgeslagen. Daarbij zouden wel talrijke woongebouwen beschadigd zijn en elektriciteits- en telefoonnetwerken vernield zijn. De informatie kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Zaporizhzhia is belangrijk voor Oekraïne. Het huisvest de grootste kerncentrale van Europa. Bij eerdere gevechten om de stad brak daar al brand uit.

Een konvooi van evacuatiebussen onder leiding van het Rode Kruis is op weg van Mariupol naar Zaporizhzhia.

Doden en gewonden gemeld bij raketaanval op Odesa

Door een Russische raketaanval op de Oekraïense havenstad Odesa zijn maandag doden en gewonden gevallen, meldde gouverneur Maksym Marchenko maandagavond op berichtenapp Telegram. Details kon hij nog niet geven. De claim is nog niet onafhankelijk geverifieerd.

In de Zuid-Russische stad Belgorod, niet ver van de grens met Oekraïne, zijn in de nacht van zondag op maandag twee zware explosies geweest. Volgens gouverneur Vyacheslav Gladkov waren er geen berichten over slachtoffers of schade in de stad, meldt het Russische staatspersbureau TASS.

Op sociale media circuleerden berichten over lichtflitsen aan de hemel. Op Twitter werden beelden gedeeld van mogelijke Oekraïense drones boven Belgorod en de inzet van luchtafweergeschut, maar de echtheid daarvan is niet bevestigd.

De afgelopen dagen zijn er verschillende meldingen geweest over aanvallen van het Oekraïense leger op doelen in Rusland.

Israël woedend op Rusland na uitspraken over afkomst Hitler

Israël heeft woedend gereageerd op de opmerkingen van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov. Hij zei dit weekend dat joden de "grootste antisemieten" zijn en dat Adolf Hitler net als de Oekraïense president Volodymyr Zelensky "ook Joods bloed had."

Minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid noemt de uitspraken "schandelijk, onvergeeflijk en een vreselijke historische fout". De Russische ambassadeur in Israël is ontboden om tekst en uitleg te geven.

Lavrov zei zondag tegen Italiaanse media dat het feit dat Zelensky joods is, niet betekent dat Oekraïne vrij is van nazistische elementen. Daaraan voegde hij toe dat nazileider Hitler ook joods bloed had.

Nog acht schepen met Russische olie onderweg naar Nederland

De Oekraïense ambassade in Nederland heeft het kabinet maandag gewaarschuwd dat nog acht schepen met Russische olie onderweg zijn naar Nederlandse havens. De diplomaten willen dat Nederland die schepen weert. Eerder weigerden Amsterdamse en Rotterdamse havenarbeiders de Sunny Liger te lossen.

De schepen zouden afkomstig zijn van Russische havens zoals Primorsk, Novorossiysk, Ust-Luga en Murmansk. Volgens Oekraïne komen zeven schepen vóór 6 mei aan en arriveert een achtste schip op 11 mei.

"Nederland moet alles op alles zetten zodat deze schepen niet kunnen lossen in Nederlandse havens", schrijft de ambassade. "De inkomsten die Rusland vervolgens genereert, kan het Kremlin inzetten om de oorlog in Oekraïne te bekostigen."