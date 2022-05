De Oekraïense ambassade in Nederland heeft het kabinet maandag gewaarschuwd dat nog acht schepen met Russische olie onderweg zijn naar Nederlandse haven. De diplomaten willen dat Nederland die schepen weert. Eerder weigerden Amsterdamse en Rotterdamse havenarbeiders de Sunny Liger te lossen.

De schepen zouden afkomstig zijn van Russische havens zoals Primorsk, Novorossiysk, Ust-Luga en Murmansk. Volgens Oekraïne komen zeven schepen vóór 6 mei aan en arriveert een achtste schip op 11 mei.

"Nederland moet alles op alles zetten zodat deze schepen niet kunnen lossen in Nederlandse havens", schrijft de ambassade. "De inkomsten die Rusland vervolgens genereert, kan het Kremlin inzetten om de oorlog in Oekraïne te bekostigen."

Elke drup olie die wordt verkocht, is er één teveel, besluit de ambassade. "Er moet nul komma nul tolerantie en coulantie zijn voor deze schepen, tot er vrede is in Oekraïne."

Deze acht schepen komen volgens Oekraïne naar Nederland Nissos Paros (Bestemming: Rotterdam)

Antarctic (Bestemming: Rotterdam)

Ryman (Bestemming: Rotterdam)

Eco Fleet (Bestemming: Rotterdam)

Clearocean Miracle (Bestemming: Rotterdam)

Sabetta (Bestemming: Rotterdam)

Soascout (Bestemming: Rotterdam)

Clear Stars (Bestemming: Amsterdam)

Kabinet is voorstander van weren schepen met Russische olie

Vooralsnog ligt er dus één schip met Russische olie voor anker in de Amsterdamse haven: de Sunny Liger. De havenarbeiders weigeren het schip te helpen vanwege de aanwezige Russische olie, met het oog op de oorlog in Oekraïne. Eerder werd het schip ook al geweigerd door Zweedse havenmedewerkers.

De gemeente Amsterdam heeft nog niet besloten of het schip definitief wordt geweigerd. Het stadsbestuur houdt de situatie wel nauwlettend in de gaten. Eerder liet de gemeente weten dat het "onwenselijk" was als het schip in de Amsterdamse haven zou gaan lossen.

Overigens is de Sunny Liger geen Russisch schip. Het is geregistreerd op de Marshalleilanden en heeft nooit onder Russische vlag gevaren.

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) liet zaterdag weten de beslissing om het schip niet aan te laten meren "hartstikke goed" te vinden. Het kabinet wil zo snel mogelijk van de import van Russische energie afstappen. Bedrijven zijn opgeroepen de import van Russische olie, kolen en gas zo veel mogelijk te beperken.