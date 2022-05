Sinds de invasie van Oekraïne is het internationale debat over kernwapens weer aangewakkerd. Dat gebeurde na meerdere dreigementen vanuit Rusland. Wat zijn kernwapens precies? En welke landen zijn de 'nucleaire grootmachten' van de wereld?

Kernwapens - ook wel atoombommen of nucleaire wapens genoemd - zijn massavernietigingswapens. Zoals de naam al zegt, zijn die ontwikkeld om zoveel mogelijk slachtoffers te maken.

Een kernwapen is een wapen waarbij de explosie het gevolg is van het vrijkomen van kernenergie. Die energie veroorzaakt extreme hitte, schokgolven en radioactiviteit. Alles in de omgeving wordt verwoest en blijft door straling jaren onbewoonbaar.

Dat atoombommen enorm veel slachtoffers kunnen veroorzaken, is bekend sinds de Tweede Wereldoorlog. De door de VS afgevuurde atoombommen 'Little Boy' en 'Fat Man' zorgden met twee explosies voor ruim 100.000 slachtoffers in Japan. In de weken daarna overleden nog eens tienduizenden inwoners.

De ene kernbom is (nog) zwaarder dan de andere. 'Little Boy' had bijvoorbeeld een kracht van 12 tot 15 kiloton. Een Russisch kernwapen zou tegenwoordig een kracht van wel 800 kiloton kunnen hebben.

De kans dat er een oorlog met kernwapens komt, is volgens deskundigen klein. Niemand zit namelijk op eventuele inzet van kernwapens te wachten. De dreiging van wederzijdse vernietiging, die tijdens de Koude Oorlog tussen de toenmalige Sovjet-Unie en het Westen bestond, zou nog steeds aanwezig zijn. Simpel gezegd: wie een kernbom gooit, riskeert er eentje terug te krijgen.

De Russische invasie verloopt echter een stuk stroever dan president Vladimir Poetin had gehoopt. Voor Poetin lijkt verlies erkennen geen optie en hij heeft bewezen onvoorspelbaar te zijn. Daarom kan de inzet van kernwapens in Oekraïne als laatste 'redmiddel' niet worden uitgesloten.

Wie hebben er allemaal kernwapens? Volgens het nieuwste rapport (14 juni 2021) van het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) zijn er negen landen met zogeheten kernkoppen.

Een kernkop is het daadwerkelijke wapen van een atoombom en kan op een raket worden geïnstalleerd. Sommige raketten kunnen meerdere kernkoppen dragen.

De kernwapenlijst wordt aangevoerd door Rusland en de Verenigde Staten. Samen hebben ze meer dan 90 procent van de kernkoppen.

Ook Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en China staan bekend als nucleaire grootmachten. Verder beschikken Noord-Korea, Israël, India en Pakistan over kernwapens.

Naar schatting hadden die landen aan het begin van vorig jaar in totaal 13.080 kernkoppen in hun bezit. Dat zijn er iets minder dan een jaar eerder, toen het er waarschijnlijk 13.400 waren.

Begin 2021 waren zo'n 3.825 kernwapens operationeel, wat betekent dat ze op raketten bevestigd waren of zich op bases bevonden waar operationele troepen aanwezig waren. De overige wapens waren óf opgeborgen, óf reservekernkoppen óf (oude) kernkoppen die wachtten op ontmanteling.

Naast Rusland dreigt ook Noord-Korea regelmatig met de inzet van kernwapens. Dat land heeft naar schatting tussen de veertig en vijftig kernkoppen in zijn bezit.

Op de Nederlandse luchtmachtbasis Volkel, in Noord-Brabant, liggen Amerikaanse kernwapens opgeslagen. Dat werd al jaren verondersteld, maar in 2019 werd dat per ongeluk bevestigd in een document van de NAVO.

Ook in België, Duitsland, Italië en Turkije liggen nucleaire wapens opgeslagen. Het gaat om in totaal zo'n 150 stuks.