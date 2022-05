Natalia Usmanova werd zondag met zo'n honderd anderen geëvacueerd uit de Azovstal-staalfabriek in Mariupol. In gesprek met Reuters-journalisten vertelt ze over de situatie in de fabriek, die door de Russen onophoudelijk werd gebombardeerd en hermetisch werd afgesloten van de buitenwereld, waardoor hulp niet meer kon komen.

"Ik heb zo lang de zon niet gezien", verzucht ze.

De Oekraïense beschrijft hoe het in de stad betonstofdeeltjes regende na de eerste zware bombardementen. Ze zocht met haar man veiligheid in de staalfabriek, die nog altijd verdedigd wordt door zo'n tweeduizend militairen.

Zij hebben de Azovstal-staalfabriek omgetoverd tot een vrijwel onneembare vesting. Op veel plaatsen zijn hinderlagen opgezet. Het Kremlin koos er daarom ook voor om vooral luchtaanvallen in te zetten.

Tunnelstelsel bood burgers bescherming tegen bombardementen

Maar ook daar is de fabriek op voorbereid. Onder het terrein bevindt zich een groot tunnelstelsel dat onder het bewind van Sovjetleider Josef Stalin werd opgetuigd. Het is zo ontworpen dat het bombardementen moest kunnen doorstaan. Mede daarom vermoeden Oekraïense autoriteiten dat zo'n duizend burgers er hun toevlucht hebben gezocht.

Zo ook Usmanova. Ze zegt dat sommige luchtaanvallen zó hevig waren dat ze bang was dat ze een hartaanval zou krijgen. "Er heerste enorme angst. Als de bunker begon te beven, werd ik hysterisch."

Mensenrechtenorganisaties waarschuwden dat de burgers in de tunnels ook gevaar liepen vanwege een gebrek aan voedsel. Usmanova stipt een ander probleem aan: ze zegt dat op bepaalde momenten ook een gebrek aan zuurstof ontstond.

"Mensen leven hele dagen in angst", vervolgt ze. Velen zitten al ruim een maand in volledige duisternis. "Je moest een fakkel mee om naar het toilet te gaan."

Bestemming Zaporizhzhia onder vuur

Usmanova werd zondag per bus geëvacueerd uit Mariupol. Maandag reist ze verder naar de Oekraïense stad Zaporizhzhia, die 225 kilometer ter noorden ligt van Mariupol. De stad bereidt zich momenteel voor op een grote veldslag tegen de Russen.

Volgens Oekraïense strijdkrachten is in de nacht van zondag op maandag een hele reeks Russische aanvallen ten zuidoosten van Zaporizhzhia afgeslagen. Wel zijn talloze woongebouwen beschadigd en elektriciteits- en telefoonnetwerken vernield, beweert het Oekraïense leger. De informatie kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Usmanova is dankbaar dat zij uit Mariupol is gehaald en onderweg is naar de stad. "Je kan je niet voorstellen welke horror wij hebben meegemaakt."

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemde de evacuatie uit Mariupol een succes en hij hoopt dat nieuwe evacuaties snel volgen. Daar is nog geen nieuwe informatie over verschenen. Een adviseur van de burgemeester van Mariupol heeft alleen gezegd dat na de evacuaties van zondag de staalfabriek direct weer werd gebombardeerd, "direct nadat de bussen vertrokken".