Vanuit IJsselmuiden is om 0.30 uur een stoet aan brandweervoertuigen vertrokken naar Oekraïne. De wagens worden aan het door de oorlog verscheurde land gedoneerd. Dinsdag hoopt het konvooi er aan te komen.

Het gaat om een initiatief van het brandweerkorps van IJsselmuiden, dat al jarenlang contacten heeft brandweerlieden in Oekraïne. In het Oost-Europese land is door de oorlog een ernstig tekort ontstaan aan brandweerspullen.

Het korps in IJsselmuiden heeft in de afgelopen periode door heel het land vijf tankautospuiten, één autoladder en een personenbus met motorspuitaanhanger opgehaald. Eerder gingen al vier trailers met onder meer Nederlandse bluspakken en ander materiaal richting Oekraïne. Ook de voertuigen die nu onderweg zijn, zijn voorzien van materialen en klaar voor gebruik.