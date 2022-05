In de Zuid-Russische stad Belgorod, niet ver van de grens met Oekraïne, zijn in de nacht van zondag op maandag twee zware explosies geweest. Volgens gouverneur Vjatsjeslav Gladkow zijn er geen berichten over slachtoffers of schade in de stad, meldt het Russische staatspersbureau TASS.

Op sociale media circuleren berichten over lichtflitsen aan de hemel. Op Twitter worden beelden gedeeld van mogelijke Oekraïense drones boven Belgorod en de inzet van luchtafweergeschut, maar de echtheid daarvan is nog niet bevestigd. De afgelopen dagen zijn er verschillende meldingen geweest over aanvallen van het Oekraïense leger op doelen in Rusland.

Gladkow meldde zondag via Telegram ook al dat in een militaire voorziening in Belgorod in brand was gevlogen. Hij zei niet om wat voor soort "object van het ministerie van Defensie" het ging en ook niet hoe het vuur is ontstaan. Iemand die bij de Russische "legerfaciliteit" woonde, raakte gewond.

In de regio Koersk stortte een spoorbrug gedeeltelijk in. De gouverneur zei zondag in een videoboodschap dat wordt uitgegaan van sabotage. Er is volgens het Russische staatspersbureau RIA Novosti een onderzoek gestart om de daders op te sporen en te berechten. Zij sloegen toe in de buurt van Soedzja, vlak bij de Oekraïense grens, op de spoorlijn naar Sosnovi Bor.