Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Na een maandenlange, mensonterende belegering van Mariupol komt er eindelijk goed nieuws uit de stad: zondag zijn zo'n honderd burgers uit de belegerde Azov-staalfabriek gered en naar Zaporizhzhia in Zuidoost-Oekraïne gebracht.

De evacuatiepoging begon om 15.00 uur Nederlandse tijd. Een Reuters-fotograaf had voor die tijd al evacuatiebussen zien arriveren die begeleid werden door het Russische leger. Ook waren er medewerkers van de Verenigde Naties aanwezig.

Het Kremlin, het stadsbestuur in Mariupol, de VN en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigden later allemaal dat voor het eerst een evacuatiepoging vanuit Mariupol succesvol was.

Zelensky meldde rond 17.00 Nederlandse tijd dat er zo'n honderd burgers uit de staalfabriek zijn geëvacueerd. Het Russische ministerie van Defensie hield het op zeker tachtig. Het is niet duidelijk hoeveel burgers in totaal zijn gered: de VN wilde daar nog geen openheid over geven omdat de evacuatiepoging nog gaande was en details de veiligheid van de operatie in het geding zouden kunnen brengen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei zondagavond in zijn dagelijkse videoboodschap te hopen dat "maandag aan alle noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan om mensen uit Mariupol te blijven evacueren".

Paus Franciscus kritisch op Rusland

Paus Franciscus liet zich zondag kritisch uit over de Russen. De bombardementen op Mariupol bestempelde hij als 'barbaars' en de 85-jarige leider van de katholieke kerk sprak van "een macabere teloorgang van de menselijkheid".

Franciscus zei ook te bidden voor een veilige evacuatie van de inwoners van Mariupol. De kerkvader werd later deze zondag dus op zijn wenken bediend.

Kyiv zegt hoge Russische officieren te hebben gedood in Izium

Bij een Oekraïense aanval op een hoofdkwartier van de Russische legerleiding in Izium zijn volgens Kyiv verscheidene personen gedood. Onder hen zijn hoge officieren, liet Anton Herasjtsjenko, de adviseur van de minister van Binnenlandse Zaken, zondag weten via Telegram.

De bewering kon niet bevestigd worden door onafhankelijke media. Izium heeft 50.000 inwoners en ligt in het oosten van Oekraïne tussen Kharkiv en Donetsk.

Legerbronnen in Kyiv beweren dat de chef van de Russische generale staf, Valeri Gerasimov, zich in Izium bevindt. Als opperbevelhebber coördineert hij het offensief in het Donetsbekken. Moskou heeft niet gereageerd op het bericht over de aanval in Izium en de mogelijke verblijfplaats van Gerasimov.

Ook veel andere aanvallen gemeld

Kyiv beweert ook meerdere raketaanvallen te hebben uitgevoerd op het door Rusland bezette Slangeneiland in de Zwarte Zee. Verschillende luchtverdedigingssystemen en een communicatie-eenheid werden bij de aanvallen vernietigd, meldt het Oekraïense leger. 42 Russische soldaten zouden bij de aanvallen zijn gedood.

Rusland beweert op zijn beurt dat een landingsbaan en hangar met door de Verenigde Staten geleverde wapens op een militair vliegveld bij de Oekraïense stad Odesa zijn vernietigd. Ook deze beweringen zijn niet bevestigd door externe partijen.

Opnieuw brand na incident in Russische grensregio

In het westen van Rusland, niet ver van de grens met Oekraïne, is opnieuw een militaire voorziening in brand gevlogen. De gouverneur van de regio Belgorod, Vjatsjeslav Gladkow, maakte dat zondag via Telegram bekend. Hij zei niet om wat voor soort "object van het ministerie van Defensie" het ging en ook niet hoe het vuur is ontstaan. Iemand die bij de Russische "legerfaciliteit" woonde, raakte gewond.

In de regio Koersk stortte een spoorbrug gedeeltelijk in. De gouverneur zei zondag in een videoboodschap dat wordt uitgegaan van sabotage. Er is volgens het Russische staatspersbureau RIA Novosti een onderzoek gestart om de daders op te sporen en te berechten. Zij sloegen toe in de buurt van Soedzja, vlak bij de Oekraïense grens, op de spoorlijn naar Sosnovi Bor.

'Geest van Kyiv' bestaat niet

De Oekraïense luchtmacht heeft zondag officieel ontkend dat de 'Geest van Kyiv' bestaat. Daarmee reageren de strijdkrachten op de verhalen rondom de legendarische piloot, die sinds de start van de oorlog veertig Russische vliegtuigen zou hebben neergehaald.

Op sociale media gingen hardnekkige geruchten rond over de mysterieuze piloot. Oekraïense en internationale media probeerden erachter te komen of de 'Geest' echt bestond en of hij daadwerkelijk verantwoordelijk was voor het neerschieten van tientallen Russische gevechtsvliegtuigen.