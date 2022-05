De Oekraïense luchtmacht heeft officieel ontkend dat de 'Geest van Kyiv' bestaat. Daarmee reageren de strijdkrachten op de verhalen rondom de legendarische piloot, die sinds de start van de oorlog veertig Russische vliegtuigen zou hebben neergehaald.

Op sociale media gingen hardnekkige geruchten rond over de mysterieuze piloot. Oekraïense en internationale media probeerden erachter te komen of de 'Geest' echt bestond en of hij daadwerkelijk verantwoordelijk was voor het neerschieten van tientallen Russische gevechtsvliegtuigen.

Er werd gespeculeerd dat het ging om de 29-jarige Stepan Tarabalka, een Oekraïense gevechtspiloot die op 13 maart omkwam na een luchtgevecht met de Russen.

De Oekraïense luchtmacht vraagt in een Facebookbericht echter om de nagedachtenis aan Tarabalka niet te "besmeuren" door "het informatienetwerk te voeden met nepnieuws".

"De 'Geest van Kyiv' is een superheldenlegende die is bedacht door Oekraïense burgers. Het is een collectief beeld van de heldendaden die door onze luchtbrigade worden verricht", schrijft de luchtmacht in het bericht. Militaire experts betwijfelden al dat een enkele Oekraïense piloot erin geslaagd was om veertig Russische vliegtuigen neer te halen.

Volgens de Oekraïense strijdkrachten heeft Rusland sinds de start van de oorlog 190 vliegtuigen en 155 helikopters verloren. Onafhankelijke militaire onderzoekers houden het op 26 vliegtuigen en 39 helikopters.