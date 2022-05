Zo'n honderd burgers zijn geëvacueerd uit een belegerde staalfabriek in Mariupol en op weg naar Zaporizhzhia, zo meldt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zondag. Het is de eerste succesvolle evacuatie van de burgers die schuilden in de fabriek. Het Russische ministerie van Defensie spreekt van tachtig evacués.

Eerder op de dag werden de eerste burgers al weggehaald uit de Azovstal-staalfabriek in de havenstad. Dat gebeurde nadat ze wekenlang hadden vastgezeten in het gebouw door de gevechten in de buurt.

De reddingsactie wordt zoals afgesproken door de Russische en Oekraïense autoriteiten gecoördineerd door hulpverleners van de Verenigde Naties en het internationale comité van het Rode Kruis.

"Met dank aan ons team! Ze werken nu, samen met de VN, aan de evacuatie van de andere burgers uit de staalfabriek", aldus Zelensky op Twitter.

In de Azovstal-staalfabriek in Mariupol zitten naar verluidt zo'n duizend burgers. Mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen om de burgers in de fabriek, omdat zij er al langere tijd verblijven en het voedsel er mogelijk opraakt.

Zaporizhzhia ligt zo'n 225 kilometer ten westen van Mariupol. In en rond de stad vonden eerder tijdens de oorlog zware gevechten plaats, vooral rond de kerncentrale die er staat. Inmiddels is het gebied weer volledig in Oekraïense handen, maar het verzet bereidt zich wel voor op een grote veldslag tegen de Russen.