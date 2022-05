Enkele tientallen burgers hebben zondag de belegerde Azovstal-staalfabriek in de Oekraïense havenstad Mariupol verlaten. Zaterdagavond verliet al een eerste groep burgers het industriecomplex. De kans dat burgers vandaag geëvacueerd worden, is aanzienlijk groter dan op andere dagen. Volgens Reuters-fotografen worden evacuatiebussen door Russen begeleid én zijn er VN-afgevaardigden aanwezig.

De burgers worden naar het nabijgelegen dorp Bezimenne gebracht. Van daaruit kunnen de burgers verder reizen.

Een fotograaf zegt voertuigen van de Verenigde Naties te hebben gezien. VN-topman António Guterres bezocht eerder deze week de Russische president Vladimir Poetin. Het tweetal besprak toen onder meer de evacuatie van gevangen burgers in Mariupol. Ook werd afgesproken om een humanitaire corridor op te zetten voor de evacuaties.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je één keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

In de Azovstal-staalfabriek in Mariupol zitten naar verluidt zo'n duizend burgers. Inmiddels zouden bijna zeventig van hen de fabriek hebben verlaten. Mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen om de burgers in de fabriek, omdat zij er al langere tijd verblijven en het voedsel mogelijk opraakt.

De burgers verblijven er met circa tweeduizend militairen. Zij weigeren zich over te geven, hoewel de rest van de stad al door de Russen is ingenomen en hun munitie dreigt op te raken. De soldaten hebben wel aangegeven dat zij geëvacueerd willen worden naar een ander land.

De Russen hebben gezegd dat zij de fabriek niet gaan bestormen, maar in plaats daarvan een hermetische omsingeling willen volhouden. De militairen sterven dan uiteindelijk een hongerdood. Door de omsingeling waren echter ook geen evacuaties van burgers mogelijk. Deze zondag wordt een nieuwe poging gedaan: burgers moeten zich om 15.00 uur (Nederlandse tijd) verzamelen.