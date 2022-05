In de zuidelijke Oekraïense havenstad Mariupol gaat het stadsbestuur zondag een nieuwe poging doen om burgers te evacueren. De burgers moeten zich om 15.00 uur (Nederlandse tijd) verzamelen. Paus Franciscus heeft de bombardementen die de inwoners hebben moeten doorstaan als "barbaars" bestempeld.

De 85-jarige leider van de katholieke kerk sprak van een "macabere teloorgang van de menselijkheid". Hij zegt de pijn van de inwoners van Mariupol te voelen. "Ik huil met jullie mee en bid iedere dag voor veilige evacuaties voor jullie gevangen inwoners."

Franciscus deed zijn uitspraken op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad, waar de kerkvader duizenden gelovigen toesprak. Hij uitte felle kritiek op Rusland, dat volgens hem Mariupol "barbaars bombardeerde" en "verwoestte".

Mogelijk krijgt de paus deze zondag al waar hij op hoopt, omdat het stadsbestuur een algehele evacuatie heeft aangekondigd. Dat betekent onder meer dat de tienduizenden inwoners die nog in de stad verblijven, kans maken op redding.

Het stadsbestuur hoopt echter ook de circa duizend burgers die schuilen in de Azovstal-staalfabriek te kunnen evacueren. Zij verblijven met circa tweeduizend Oekraïense militairen op het industrieterrein. Het Oekraïense verzet weigert zich over te geven, terwijl het compleet omsingeld is en de rest van de stad is ingenomen.

Oekraïense autoriteiten willen de inwoners naar Zaporizhzhia brengen. Vanuit die stad kunnen zij verder reizen naar West-Oekraïne of een ander land. Zaporizhzhia bereidt zich momenteel voor op een grote veldslag tegen de Russen.