Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Oekraïne heeft zaterdag een grenspost in de Russische regio Kursk onder vuur genomen, meldt de gouverneur. Verder bombardeerde het Russische leger een kantoor van het Rode Kruis en zijn opnieuw lichamen ontdekt die sporen van martelingen vertonen.

"Vanuit Oekraïne zijn opnieuw mortiergranaten afgeschoten op een grensovergang in de buurt van de stad Glushkovo", zegt de gouverneur van Kursk, een Russische regio in de buurt van Oekraïne. Hij benadrukt dat er geen gewonden zijn gevallen. "De grenswachten en het leger houden de situatie in de gaten."

Rusland meldde ook een Oekraïense aanval op het wat noordelijker gelegen Bryansk. Het dorp Seshcha kwam onder vuur te liggen nadat een vijandelijk vliegtuig het Russisch luchtruim was binnengekomen. Het toestel zou door het luchtafweersysteem zijn onderschept.

Moskou meldde eerder ook al Oekraïense bombardementen in de omgeving van Bryansk en Kursk.

Rusland bombardeert kantoor Rode Kruis en vliegveld Odesa

Russische troepen hebben volgens het Rode Kruis voor de achtste keer een kantoor van de hulporganisatie gebombardeerd. Bij het bombardement in het stadje Dobropillia, in het oosten van Oekraïne, raakten zes appartementsgebouwen beschadigd. Zeven mensen zouden gewond zijn geraakt, onder wie drie kinderen.

Zaterdag meldde Oekraïense autoriteiten ook een raketaanval op het vliegveld van de havenstad Odesa. Volgens het Oekraïense leger is de start- en landingsbaan zodanig beschadigd dat die voorlopig niet kan worden gebruikt.

Burgers verzamelen hun spullen na Russische aanvallen Burgers verzamelen hun spullen na Russische aanvallen Foto: AFP

Burgers geëvacueerd uit staalfabriek Mariupol

Er was ook relatief goed nieuws vanuit Oekraïne. Om precies te zijn vanuit Mariupol, een andere belegerde havenstad. Een groep burgers heeft daar het belegerde complex van de staalfabriek kunnen verlaten. Dat heeft een correspondent van het Russische staatspersbureau Tass zaterdag gemeld. Het zou om 25 personen gaan, onder wie zes kinderen jonger dan veertien jaar.

Of de berichtgeving klopt is niet te verifiëren. Volgens Oekraïense bronnen zouden ongeveer duizend burgers hun toevlucht hebben gezocht in de bunkers en ondergrondse ruimten van Azovstal. Het Kremlin houdt vol dat naar schatting zo'n 2500 Oekraïense strijders en huurlingen zich daar hebben verschanst. Ze zouden tot dusver geweigerd hebben zich over te geven.

Oekraïners duiken onder in een metro in Kharkiv Oekraïners duiken onder in een metro in Kharkiv Foto: AFP

'Meer dan één miljoen mensen gevlucht naar Rusland'

Rusland had nog meer te melden zaterdag. Zo stelde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov dat er ongeveer 1,02 miljoen mensen sinds de Russische inval gevlucht zijn vanuit Oekraïne naar Rusland.

Volgens Lavrov bestaat de groep onder anderen uit 120.000 buitenlanders en mensen die zijn geëvacueerd uit de zelfuitgeroepen pro-Russische republiekjes Luhansk en Donetsk in Oost-Oekraïne. In totaal zouden 2,8 miljoen mensen hebben gevraagd om naar Rusland geëvacueerd te worden. Oekraïne stelt dat de Russische regering duizenden mensen tegen hun wil naar Rusland heeft gedeporteerd.

Oekraïne ruilt weer gevangenen met Rusland

Oekraïne heeft zaterdag opnieuw gevangenen geruild met Rusland. Vicepremier Iryna Vereshchuk meldde online dat "zeven soldaten en zeven burgers thuiskomen". Ze voegde er nog aan toe dat een van de militairen een vijf maanden zwangere vrouw is. Over het aantal Russen dat is teruggestuurd deed ze geen mededelingen.

Beide landen hebben sinds de oorlog op 24 februari begon al verscheidene keren gevangenen uitgewisseld. Kyiv meldde donderdag de overdracht van 33 militairen door de Russen.

Opnieuw lichamen met sporen van marteling gevonden in Bucha

Bij het Oekraïense stadje Bucha zijn drie lichamen gevonden van mensen die geëxecuteerd zouden zijn door Russische soldaten. Oekraïense media melden op basis van de politie dat de lichamen ook sporen van marteling vertoonden en meerdere schotwonden hadden.

De mannen lagen begraven in een bos in de buurt van Bucha. Hun handen waren vastgebonden en ze waren geblinddoekt, aldus een verklaring van de politie. Bucha ligt niet ver van de hoofdstad Kyiv en was een tijdlang bezet door Russische troepen. Direct na de terugtrekking van het Russische leger werden er honderden burgers dood aangetroffen.

Vrijdag maakte de Oekraïense politie bekend dat rond Kyiv bijna twaalfhonderd lichamen van burgers zijn gevonden.

Een Oekraïense vluchteling zit voor een huis dat ze deelt met andere vluchtelingen in een 'veilig gebied' Een Oekraïense vluchteling zit voor een huis dat ze deelt met andere vluchtelingen in een 'veilig gebied' Foto: AFP

Macron belooft Zelensky meer militair en humanitaire hulp

Oekraïne mag binnenkort rekenen op extra Franse steun in de vorm van militaire en humanitaire hulp. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron beloofd aan zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelesky.

De Franse en Oekraïense president spraken zaterdag een uur met elkaar. Zelensky bedankte Macron voor de grootschalige zendingen van militair materieel die bijdragen aan het Oekraïense verzet.

Macron beloofde zijn Oekraïense collega ook om "tijdens zijn tweede ambtstermijn actief te werken aan het herstel van de veiligheid en de territoriale integriteit van Oekraïne", aldus het Élysée tegen Franse media.

Macron wil meer militair materieel naar Oekraïne sturen Macron wil meer militair materieel naar Oekraïne sturen Foto: AFP

Actrice Angelina Jolie duikt op in Oekraïne

En tot slot dook zaterdag de wereldberoemde actrice Angelina Jolie op in Oekraïne. Ze werd gespot bij het centraal station van Lviv, een stad die nog redelijk ongeschonden is. Jolie zet zich samen met haar man Brad Pitt al jaren in voor humanitaire doelen. Bovendien is zij speciaal gezant van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Zo hoopt zij de mensen in Oekraïne te helpen en met haar bezoek een hart onder de riem te steken.