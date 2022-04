Het omstreden schip Sunny Liger met een lading gasolie uit Rusland kan voorlopig de haven van Amsterdam niet in. Havenarbeiders weigeren het schip de haven in te begeleiden, omdat ze het niet willen lossen vanwege de Russische invasie van Oekraïne. Sunny Liger is al van Zweden naar Nederland gevaren nadat Zweedse havenarbeiders ook weigerden om het schip aan te meren.

Volgens havenbedrijf Port of Amsterdam hebben havendiensten als loodsen en slepers "zorgen over de veiligheid" rond het schip en willen ze het daarom nog niet de haven in begeleiden. Intussen probeert vakbond FNV er met lobbywerk voor te zorgen dat de gemeente Amsterdam zich uitspreekt tegen de komst van het schip en de Sunny Liger definitief de toegang ontzegt.

Rond de mogelijke komst van het schip is ophef ontstaan vanwege de Russische lading. FNV kwam eerder al met de oproep om de Sunny Liger niet te lossen in de Rotterdamse haven om solidair te zijn met havenarbeiders in Zweden. Het waren niet de Zweedse autoriteiten die het schip weigerden, maar de Zweedse havenarbeiders.

Later bleek dat de tanker op zee gedraaid was en koers zette in de richting van de Nederlandse hoofdstad. "Momenteel ligt het schip voor de kust voor anker", vertelt een woordvoerder van het Amsterdamse havenbedrijf. Over een mogelijke aankomsttijd heeft ze geen informatie. Ze geeft aan dat het havenbedrijf, de terminals in de haven en de maritieme diensten zaterdagmiddag weer overleg hebben over hoe het nu verder moet met de Sunny Liger.

De Oekraïense ambassade in Nederland roept de Amsterdamse havenarbeiders op om het Zweedse voorbeeld te volgen.

Minister Hoekstra steunt de oproep aan havenpersoneel

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) ging vrijdag ook al in op de mogelijke komst van het schip. Volgens hem kan het kabinet juridisch gezien nu niets doen om te voorkomen dat de Sunny Liger deze kant op komt. Het schip is namelijk geregistreerd op de Marshalleilanden en het heeft nooit onder Russische vlag gevaren.

Wel wilde de minister met de haven kijken "of er een mouw aan te passen is", zodat het schip niet kan aanmeren. De oproep van FNV aan havenpersoneel om niet te helpen bij het aanmeren, noemde Hoekstra daarnaast "hartstikke goed".

Het kabinet wil zo snel mogelijk van de import van Russische energie afstappen. Bedrijven zijn opgeroepen de import van Russische olie, kolen en gas zoveel mogelijk te beperken, benadrukt Hoekstra.