De Russen zijn gedwongen om in Noordoost-Oekraïne te hergroeperen nadat het land er zware verliezen leed. Dat beweert het Britse ministerie van Defensie op basis van inlichtingendiensten. "Veel van deze eenheden hebben zeer waarschijnlijk een verzwakt moraal." Russische troepen hebben volgens Oekraïne enkele honderdduizenden tonnen graan gestolen uit gebieden in Oekraïne die de Russen bezet houden.

De Britten meldden vrijdag al dat de Russen ondanks de zware verliezen slechts "beperkte terreinwinst" hadden geboekt. Die lezing werd onderschreven door Amerikaanse inlichtingendiensten, die spraken van "zeer trage en zeer ongelijkmatige progressie van de invasie van Oost-Oekraïne".

Russische troepen wisten vooralsnog alleen kleinere plaatsjes zoals Kreminna in te nemen. Momenteel wordt er zwaar gevochten nabij Lysychansk en Severodonetsk.

Het Britse ministerie van Defensie wijt de Russische problemen aan nieuwe coördinatiefouten. Zo worden grondtroepen te pas en te onpas gesteund vanuit de lucht en hebben de soldaten op de grond relatief weinig ervaring.

Om die plooien glad te strijken, willen de Russen de zogeheten chain of command - oftewel de stappen die gezet moeten worden om tot een beslissing te komen - drastisch inkorten. Ook moeten logistieke problemen worden opgelost door aanvoerlijnen in te korten, beweren de Britten.

Tegelijkertijd proberen de Russen Oekraïense versterkingen te vertragen door overal in het land olieopslagtanks op te blazen en daarmee een tekort aan benzine te bewerkstelligen. De Oekraïense president Zelensky zei zaterdagochtend dat die tekorten "snel" worden opgelost. "Binnen twee weken is er een vervangend systeem om dit te voorkomen", verzekerde hij.

Oekraïne beschuldigt Rusland van grote graanroof

De Oekraïense onderminister van Landbouw beweert dat de Russen behalve olie ook de graanopslagplaatsen in het vizier hebben. Russische troepen zouden "meerdere honderdduizenden tonnen graan" in beslag genomen hebben. Dat kan volgens de Oekraïense autoriteiten leidden tot een grote voedselcrisis.

In een toespraak voor de Oekraïense televisie uitte Taras Visotski zijn bezorgdheid over het feit dat het grootste deel van de naar zijn zeggen 1,5 miljoen ton graan die is opgeslagen in bezet gebied, ook gestolen zou kunnen zijn door Russische troepen.

Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigde Rusland donderdag voor het eerst van het stelen van graan in bezet gebied. Die daad bedreigt volgens het ministerie de voedselzekerheid in de wereld. Oekraïne is een grote exporteur van graan.