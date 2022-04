Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Russische troepen hebben in het Donetsbekken "belangrijke verliezen" geleden, meldde het Britse ministerie van Defensie vrijdag. Verder is de Nederlandse ambassade in de Oekraïense hoofdstad Kyiv weer in gebruik genomen.

In het Donetsbekken vinden zware gevechten plaats, vooral nabij Lysychansk en Severodonetsk. Volgens het Britse ministerie van Defensie, dat zich baseert op inlichtingendiensten, is er ondanks de Russische verliezen slechts "beperkte terreinwinst" geboekt.

De Britse regering houdt er rekening mee dat de Russische president Vladimir Poetin een nieuwe wereldoorlog uitroept nu de invasie van het buurland Oekraïne stokt. Minister van Defensie Ben Wallace zegt dat het hem niet zou verbazen als Poetin binnenkort de ​​oorlog aan de "nazi's van de wereld" gaat verklaren.

Nederlands ambassadepersoneel terug in Kyiv

De Nederlandse ambassade in Kyiv is weer in gebruik genomen, zo bevestigde minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) vrijdag.

Vorige week keerde het Nederlandse ambassadepersoneel al terug naar Oekraïne om vanuit de westelijke stad Lviv te werken. Daar werd kort voor de Russische invasie van Oekraïne ook al tijdelijk naar uitgeweken.

Eind februari verliet het Nederlandse ambassadeteam Oekraïne in het geheel, omdat het vanwege de oorlog te gevaarlijk was in het land. Er werd tijdelijk uitgeweken naar de Poolse stad Jaroslaw, vlak bij de grens met Oekraïne.

Situatie Oekraïne

Zelensky openhartig over moordaanslagen

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Amerikaanse tijdschrift TIME uitgebreid gesproken over de pogingen om hem aan het begin van de oorlog te vermoorden. Zo zouden Russische parachutisten zijn locatie op enkele minuten zijn genaderd. In zijn kantoor zouden de vuurgevechten te horen zijn geweest.

Time-verslaggever Simon Shuster bracht eerder deze maand twee weken door in de bunker in de Oekraïense hoofdstad van waaruit Zelensky opereert.

In het openhartige interview beschrijft Zelensky hoe hij, zijn vrouw, dochter (17) en zoon (9) zich 's nachts moesten voorbereiden om te vluchten. "Het was luid. Er waren veel explosies", aldus de Oekraïense leider.

Nieuwe evacuatiepoging staalfabriek

Oekraïne heeft vrijdag een nieuwe poging gewaagd om burgers te evacueren die vastzitten in een door Russische militairen belegerde staalfabriek in Mariupol. De fabriek was de afgelopen dagen vaak het doelwit van raketaanvallen, waardoor het evacueren van aanwezige burgers mislukte.

Rusland claimde vorige week Mariupol na wekenlange gevechten te hebben veroverd. Vanuit de Azov-staalfabriek, in het noordoosten van de stad, wordt echter door Oekraïense strijdkrachten nog weerstand geboden.

Er zitten ook nog ongeveer duizend burgers in de fabriek, die daar schuilen voor de bombardementen. Door de voortdurende bombardementen kunnen de burgers niet veilig wegkomen. Het is nog niet bekend of de evacuatiepoging is gelukt.