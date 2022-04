Russische troepen hebben in het Donetsbekken "belangrijke verliezen" geleden en slechts "beperkte terreinwinst" geboekt. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie op basis van inlichtingendiensten.

In het Donetsbekken vinden zware gevechten plaats, vooral nabij Lysychansk en Severodonetsk. Bij vuurgevechten zijn deze week een Brit, Amerikaan en Deen om het leven gekomen, melden internationale media. Het zou gaan om een 25-jarige Deense man, een 36-jarige Brit en een 22-jarige Amerikaan. Het drietal had zich aangemeld bij het Oekraïense leger. Er zouden in totaal zo'n 20.000 huurlingen in het land actief zijn.

Veel andere huurlingen hebben gereageerd op de dood van de soldaten. Zo wordt de Britse veteraan Scott Sibley geroemd voor zijn moed en uithoudingsverhouding op het slagveld. Hij zou hebben gevochten nabij Mariupol.

De zuidelijke havenstad is in handen van de Russen, op een grote staalfabriek na. Daar zitten nog ruim tweeduizend militairen verschanst. Ook schuilen er nog honderden burgers. Oekraïne wil vrijdag proberen om hen te evacueren. Veel eerdere pogingen mislukten.

De moeder van Amerikaan Willy Joseph Cancel heeft zijn overlijden bevestigd aan CNN. "Hij wilde naar Oekraïne gaan omdat hij geloofde in waar Oekraïne voor vocht", zegt zijn moeder. Cancel werkte voor zijn vertrek als gevangenismedewerker in de staat Tennessee. Hij wilde volgens zijn moeder voorkomen dat de oorlog naar de Verenigde Staten zou komen. Zijn familie weet niet waar zijn lichaam nu is.

Weer raketaanslagen op Kyiv

Vorige maand gingen er al geruchten dat er Britten waren omgekomen tijdens de strijd in Oekraïne. Eerder deze maand werden twee Britten in Mariupol gevangen door Russische troepen. Zij verschenen later op de Russische televisie en vroegen premier Boris Johnson om hun vrijlating. Rusland wilde het tweetal ruilen tegen het in Oekraïne gevangen pro-Russische lid van de oppositie, Viktor Medvedchuk

Niet alleen Mariupol en Oost-Oekraïne zijn het doelwit van Russische aanvallen. Vrijdag heeft het Kremlin onder meer op Kyiv raketten afgestuurd. De hoofdstad kwam voor het eerst sinds half april weer onder vuur te liggen. Er zouden zeker één dode en vier gewonden zijn gevallen.