Oekraïne waagt vrijdag een nieuwe poging om burgers te evacueren die vastzitten in een door Russische militairen belegerde staalfabriek in Mariupol. De fabriek was de afgelopen dagen vaak het doelwit van raketaanvallen, waardoor het evacueren van aanwezige burgers mislukte.

Rusland claimde vorige week Mariupol na wekenlange gevechten te hebben veroverd. Vanuit de Azov-staalfabriek, in het noordoosten van de stad, wordt er echter door Oekraïense strijdkrachten nog weerstand geboden.

Er zitten ook nog ongeveer duizend burgers in de fabriek, die daar schuilen voor de bombardementen. De fabriek is volgens Oekraïne zelfs bestand tegen een atoombom. Door de voortdurende bombardementen kunnen de burgers echter niet veilig wegkomen. Ook zouden er zo'n vijfhonderd gewonde militairen in het complex zijn.

Vrijdagochtend kondigde het kantoor van president Volodymyr Zelensky aan dat er een "operatie is gepland om burgers uit de fabriek te krijgen". Er werd niet gesproken over een eventuele overeenkomst met de Russen om dat mogelijk te maken.

De Russische president Vladimir Poetin beloofde dinsdag in gesprek met VN-topman António Guterres dat de VN en het Rode Kruis betrokken worden bij het instellen van een humanitaire corridor vanuit Mariupol. Rusland heeft nog niet gereageerd op de verklaring van Zelensky over de evacuatiepoging van vrijdag.

Eerdere pogingen mensen uit Mariupol te krijgen, mislukten bijna allemaal. Russische troepen hielden zich niet aan de wapenstilstanden, waardoor de evacuaties grote vertraging opliepen. In de tot puin geschoten stad zelf verblijven nog 100.000 mensen. Volgens de gemeenteraad verkeren zij in levensgevaar door de bombardementen en het gebrek aan voedsel en stromend water.