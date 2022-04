Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de eerste verzoeken van Oekraïense vluchtelingen voor een veilige terugkeer naar hun land in behandeling genomen. Dat zegt de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) van het ministerie in reactie op vragen van NU.nl. Gesprekken met gemeenten over hulp bij de terugreis zijn gaande.

"Er heeft nog geen gefaciliteerde terugkeer plaatsgevonden", benadrukt de woordvoerder. Zij kan ook niet zeggen hoeveel vluchtelingen terug naar Oekraïne willen en vanuit welke gemeente de hulpverzoeken zijn ingediend.

Het is überhaupt niet duidelijk hoeveel Oekraïners inmiddels zijn teruggekeerd. Doordat er geen meldplicht is, is het ook niet duidelijk hoeveel Oekraïners in totaal in Nederland verblijven. Volgens de laatste officiële cijfers schreven zeker 48.000 vluchtelingen zich in bij een gemeente. De DT&V weet alleen van deze Oekraïners of zij willen terugkeren.

Als het aantal terugkeerverzoeken blijft stijgen, is het nog maar de vraag of het aantal opvangplekken in Nederland nog uitgebreid hoeft te worden. De veiligheidsregio's hebben zich ten doel gesteld om binnenkort 50.000 Oekraïners te kunnen opvangen en het kabinet wil die capaciteit uitbreiden tot zeker 75.000. Momenteel zijn er bijna 44.000 opvangplekken, waarvan er 33.000 bezet zijn. Ruim tienduizend Oekraïners vonden elders opvang.

Ook medewerkers Rode Kruis zag drukte afnemen

Het Rode Kruis liet vorige week al aan NU.nl weten dat medewerkers steeds minder Oekraïners hoefden te helpen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het verloop van de oorlog in het land: Rusland focust nu voornamelijk op Oost-Oekraïne, waardoor in het noorden en westen mensen relatief veilig opvangen kunnen worden.

De Verenigde Naties meldden dat inmiddels 12,7 miljoen Oekraïners op de vlucht zijn. Bijna acht miljoen inwoners hebben in eigen land een veilig onderkomen gevonden, vijf miljoen anderen zijn uit het land gevlucht.

De vluchtelingenorganisatie van de VN verwacht wel dat het aantal uit het land gevluchte Oekraïners zal oplopen tot ruim 8,3 miljoen. Desondanks zagen diverse grote en voorheen belegerde Oekraïense steden alweer veel inwoners terugkeren. Vitali Klitschko, de burgemeester van Kyiv, zag zich zelfs genoodzaakt gevluchte inwoners te vragen nog niet terug te keren naar de hoofdstad.