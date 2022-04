De Nederlandse ambassade in de Oekraïense hoofdstad Kyiv wordt vrijdag weer in gebruik genomen. Dat bevestigt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) vrijdag.

Vorige week keerde het Nederlandse ambassadepersoneel al terug naar Oekraïne om te werken vanuit het westelijk gelegen Lviv. Daar werd kort na de Russische invasie van Oekraïne ook al tijdelijk naar uitgeweken.

Eind februari verliet het Nederlandse ambassadeteam Oekraïne in het geheel, omdat het vanwege de oorlog te gevaarlijk was in het land. Er werd tijdelijk uitgeweken naar de Poolse stad Jaroslaw, vlak bij de grens met Oekraïne.

De heropening van de ambassade in Kyiv gebeurt stapsgewijs. Ambassadeur Jennes de Mol zal volgens Buitenlandse Zaken "met een kernstaf werkzaamheden uitvoeren op diplomatiek terrein".

Volgens Hoekstra is de terugkeer van de Nederlandse ambassade in Kyiv een belangrijk signaal dat Oekraïne "op diplomatiek, humanitair en militair vlak" wordt gesteund. Ook andere westerse landen keren volgens de minister met ambassadepersoneel terug naar de Oekraïense hoofdstad.

De consulaire afdeling van de Nederlandse ambassade in Kyiv blijft voorlopig nog wel gesloten. Nederlanders in Oekraïne kunnen rechtstreeks contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken.