De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het tijdschrift Time uitgebreid gesproken over de pogingen om hem te vermoorden, aan het begin van de oorlog. Zo zouden Russische parachutisten zijn locatie op enkele minuten zijn genaderd. In zijn kantoor zouden de vuurgevechten te horen zijn geweest.

Time-verslaggever Simon Shuster bracht eerder deze maand twee weken door in de bunker in de Oekraïense hoofdstad van waaruit Zelensky opereert.

In het openhartige interview beschrijft Zelensky hoe hij, zijn vrouw, dochter (17) en zoon (9) zich 's nachts moesten voorbereiden om te vluchten. "Het was luid. Er waren veel explosies", aldus de Oekraïense leider.

Het kwam uiteindelijk niet tot een evacuatie, ondanks dat zijn adviseurs wisten dat het kantoor "niet de veiligste locatie" was. Terwijl op enkele straatlengtes afstand de Russische troepen werden tegengehouden, blokkeerde de presidentiële garde de ingang van het gebouw met het aanwezige puin. Bondgenoten en vrienden kwamen tegen alle adviezen in naar Zelensky toe, mede om hem te kunnen vervangen als hij onverhoopt zou worden doodgeschoten, schrijft Time.

Uitleg over hoe de wapens werken

Aan medewerkers van Zelensky werden kogelvrije vesten en geweren uitgedeeld. "Zeker de helft van de groep had uitleg nodig over hoe de wapens werkten", aldus woordvoerder Oleksiy Arestovych van de Oekraïense inlichtingendienst. "Het was een gekkenhuis."

Zelensky zelf zou de eerste dagen niet hebben kunnen bevatten dat er oorlog was uitgebroken, zegt een presidentieel adviseur. Hij zou daarna in de begindagen meermaals een aanbod hebben afgeslagen om te evacueren uit Kyiv, met behulp van Amerikanen of de Britten. "Ik heb geen lift nodig, maar munitie", zei Zelensky.

Hij begreep toen wat zijn rol was: "Ik ben een staatshoofd, een symbool. Mensen kijken naar je en je moet je gedragen naar bepaalde verwachtingen."

De president nam op de dag dat hij besloot om niet te evacueren deze video op:

32 Boodschap van Zelensky aan Oekraïne: 'Jullie president blijft hier'

Zorgen om de oorlog op Instagram

's Nachts ligt hij wakker van de oorlog om zijn land, zegt Zelensky. Ook vertelt hij dat hij snel ouder is geworden door de recente ontwikkelingen: "Ik heb al deze nieuwe wijsheid verkregen over doden en martelingen waar ik nooit om gevraagd heb."

De president zegt in het diepste geheim de frontlinies te hebben bezocht met enkele lijfwachten. Hij zou aan de rand van Kyiv met soldaten hebben gesproken en gegeten. "Het voelde als het juiste ding om te doen."

Zelensky maakt zich zorgen over hoe de oorlog buiten Oekraïne wordt beleefd naarmate de strijd voortduurt. Hij voelt dat de aandacht van de wereld verslapt, vertelt hij aan de Time-verslaggever. "Mensen zien deze oorlog op Instagram, op sociale media. Als ze het zat zijn, scrollen ze verder", aldus Zelensky, die de vrije wereld de oorlog wil laten beleven "alsof het gaat om het voortbestaan ervan."