De raketaanvallen die Kyiv donderdag troffen, vonden volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky plaats op het moment dat hij de gesprekken met VN-chef António Guterres afrondde. In zijn gebruikelijke videoboodschap zegt Zelensky dat deze actie "de ware aard" van Rusland laat zien en vraagt om een "passende, krachtige reactie".

De Oekraïense hoofdstad kwam voor het eerst sinds half april onder Russisch vuur te liggen. Bij een aanval op onder meer een wooncomplex zouden meerdere slachtoffers zijn gevallen.

Volgens de Oekraïense president "wil het Kremlin de Verenigde Naties en alles wat deze organisatie vertegenwoordigt vernederen". VN-chef Guterres zei "geschokt" te zijn door de raketaanvallen. "Niet zozeer omdat ik hier nu ben, maar omdat Kyiv een heilige stad is voor Oekraïners en Russen", aldus Guterres.

Zelensky gaf in zijn videoboodschap verder aan dat Russische raketten tegelijkertijd ook Odesa en andere Oekraïense steden troffen en dat dit laat zien dat "we nog niet kunnen ontspannen en we niet moeten denken dat de oorlog voorbij is".

Rusland heeft niet gereageerd op de raketaanvallen op burgerdoelen in Oekraïne. Wel meldt het ministerie van Defensie dat de luchtmacht donderdag tientallen militaire doelwitten in Oekraïne heeft getroffen.