Het Russische leger heeft donderdag voor het eerst sinds half april burgerdoelen in Kyiv bestookt, stelt de Oekraïense regering. Er is een onbekend aantal slachtoffers gevallen. Moskou meldde eerder op de dag louter zware luchtaanvallen op militaire doelwitten te hebben uitgevoerd.

De luchtmacht zou 76 militaire objecten hebben gebombardeerd. Nog eens 38 andere werden bestookt met raketten. Daaronder waren zes munitiedepots, aldus het Russische ministerie van Defensie.

De berichten konden niet onafhankelijk worden geverifieerd. Rusland gaf ook niet aan waar het toesloeg.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je één keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Laatste aanval was half april

De burgemeester van Kyiv, Vitali Klitschko, maakte bekend dat de hoofdstad voor het eerst sinds half april onder Russisch vuur is komen te liggen. Onder meer is een wooncomplex geraakt, waardoor volgens zijn woordvoerder verscheidene slachtoffers zijn gevallen. Hoeveel precies kon ze nog niet zeggen. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin.

Ten minste twee projectielen kwamen neer in het Sjevtsjenko-district, aan de noordwestkant van het centrum van Kyiv. De Oekraïense buitenlandminister Dmytro Kuleba sprak van een "afschuwelijke daad van barbarij". Daarmee heeft het Kremlin volgens hem eens te meer zijn houding tegenover Oekraïne, Europa en de wereld getoond.

De aanval op Kyiv kwam op de dag dat VN-chef António Guterres er op bezoek was. Michail Podoljak, de adviseur van president Volodymyr Zelensky, eiste na deze aanval op een woongebied de uitsluiting van Rusland uit de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. "Gisteren zat Guterres nog in het Kremlin en vandaag slaat op amper een kilometer van hem vandaan een raket in. Is dat een groet uit Moskou? Waarom zit Rusland nog in de VN-Raad?".

Guterres verklaarde op de BBC geschokt te zijn door de explosies in zijn buurt.

Oekraïne meldde ook Russische beschietingen van de zuidelijke steden Odesa en Mykolaiv, waar tientallen woningen, auto's en bedrijven beschadigd raakten. Over schade in Odesa is nog niets bekend.