Enkele tientallen Nederlandse marechaussees gaan naar Oekraïne om daar mee te helpen met het onderzoek naar vermeende Russische oorlogsmisdaden. Verder zegt de gouverneur van Donetsk dat Rusland humanitaire corridors naar veiligere gebieden van het land niet toestaat.

Het gaat om een Nederlands forensisch team dat "zeer binnenkort" met bescherming vertrekt, meldt persbureau ANP donderdag op basis van bronnen. Het is belangrijk om na oorlogsmisdaden snel bewijsmateriaal te verzamelen. Door het onderzoek naar de vliegramp met MH17 heeft Nederland op forensisch vlak veel kennis opgedaan.

De marechaussees gaan volgens ingewijden ook aan de slag op plaatsen waar oorlogsmisdaden zouden zijn gepleegd. Ze blijven enkele weken in Oekraïne en gaan bewijsmateriaal verzamelen voor het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je één keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Oekraïne onderzoekt rol tien Russen bij oorlogsmisdaden Bucha

Justitie in Oekraïne is bezig met onderzoek naar tien Russische militairen die ervan worden verdacht oorlogsmisdaden te hebben gepleegd in Bucha. In die voorstad van Kyiv werden honderden burgers dood aangetroffen, nadat het Russische leger er vorige maand was vertrokken.

De tien militairen van de 64e gemotoriseerde infanteriebrigade van het Russische leger worden verdacht van wrede daden tegen burgers en andere overtredingen van het oorlogsrecht, liet de hoofdaanklager in Kyiv in een verklaring weten. In Bucha werden slachtoffers met vastgebonden handen en massagraven gevonden. Oekraïne heeft evenals de Amerikaanse president Joe Biden Rusland beschuldigd van genocide.

Oekraïense onderzoekers hebben tot nu toe 8.600 mogelijke oorlogsmisdaden vastgesteld. Het gaat volgens de hoofdaanklager om het doden van burgers, bombarderen van wegen en bruggen die door burgers worden gebruikt, marteling en "seksuele delicten".

Gouverneur Donetsk: Rusland staat geen corridors toe

De Oekraïense gouverneur van Donetsk zegt dat Rusland niet toestaat dat burgers in de regio via humanitaire corridors naar veiligere gebieden van het land worden gebracht. Moskou zou de evacuatie van gewonde Oekraïense militairen in Mariupol evenmin toestaan.

VN-baas António Guterres zegt dinsdag van de Russische president Vladimir Poetin de toezegging te hebben gekregen dat de Verenigde Naties en het Rode Kruis betrokken worden bij het instellen van een corridor vanuit Mariupol. Daar heeft Guterres donderdag verder over gesproken met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Die zegt optimistisch te zijn en te geloven dat er nu een einde kan komen aan het beleg van de Azovstal-fabriek.

In de schuilkelders van de staalfabriek zitten volgens Oekraïense bronnen zo'n vijfhonderd gewonden militairen. Naast de troepen zouden op het enorme fabrieksterrein ongeveer duizend burgers verblijven. Zij durven niet te vertrekken uit angst voor beschietingen door Russische troepen.

De door Oekraïne gecontroleerde gebieden in Donetsk telden voor de Russische invasie bijna 1,7 miljoen inwoners. Inmiddels is dat aantal afgenomen tot 370.000, aldus de gouverneur van de oostelijke regio. Zo zijn bijvoorbeeld veel inwoners van het zwaar gebombardeerde Mariupol gevlucht.

De Azovstal-fabriek in Mariupol. De Azovstal-fabriek in Mariupol. Foto: Getty Images

Rusland gebruikt oorlogsdolfijnen in marinebasis

Het Russische leger maakt gebruik van twee zogenoemde oorlogsdolfijnen om de voor Moskou belangrijke marinebasis van Sebastopol te verdedigen. Amerikaanse analisten melden dat op basis van satellietbeelden aan The Washington Post.

Volgens wetenschappers hebben dolfijnen een extreem goed oriëntatievermogen. Ze kunnen door de weerkaatsing van geluid onder water heel goed inschatten waar mijnen liggen en andere potentiële bedreigingen zich bevinden.

Daarnaast zouden de dieren in staat zijn Oekraïense duikers die Russische schepen willen saboteren tegen te houden. Zowel de VS als Rusland zou hier in het verleden zeezoogdieren voor hebben getraind.

52 Noorse vissers komen witte dolfijn met Russisch tuigje tegen

Europese Commissie wil importheffingen schrappen

De invoerheffingen op Oekraïense producten moeten voor een jaar worden geschrapt, vindt de Europese Commissie. Dat moet de economie van Oekraïne door de oorlog helpen die Rusland tegen het land is begonnen.

De Commissie stelt ook voor alle EU-maatregelen te schrappen die zijn genomen om dumping van goedkoop Oekraïens staal in de lidstaten tegen te gaan. Voor de plannen is goedkeuring van de EU-landen en het Europees Parlement nodig.

"De Russische militaire agressie heeft een verwoestende impact op de economie van Oekraïne en de mogelijkheden om met de rest van de wereld te handelen", constateert de Commissie. Boerderijen, fabrieken en kantoren zijn met de grond gelijk gemaakt en cruciale exportroutes zijn geblokkeerd.