António Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft donderdag tijdens een bezoek aan Oekraïne kritiek geuit op de Russische aanval op dat land. De VN-chef riep Rusland op mee te werken aan het onderzoek van het Internationaal Strafhof (ICC) naar vermeende schendingen van mensenrechten door Russische soldaten in Oekraïne.

"Een oorlog in de 21e eeuw is een absurditeit, geen enkele oorlog is aanvaardbaar in de 21e eeuw", zei Guterres nadat hij de steden Borodyanka en Bucha had bezocht. Oekraïne beschuldigt de Russen ervan oorlogsmisdaden te hebben begaan tijdens de bezetting van die steden. Het ICC doet onderzoek naar die beschuldiging, maar het gerechtshof in Den Haag wordt sinds 2016 niet meer erkend door Rusland.

"Als we het hebben over oorlogsmisdaden, kunnen we niet vergeten dat de ergste misdaad oorlog zelf is", zei Guterres in Bucha. In die stad werden honderden burgerdoden aangetroffen nadat Russische troepen zich hadden teruggetrokken.

"Ik stel me mijn familie voor in een van deze huizen, ik zie mijn kleindochters in paniek rennen", aldus Guterres. Later op donderdag heeft hij een ontmoeting met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en buitenlandminister Dmytro Kuleba. Guterres en Zelensky zullen na afloop een gezamenlijke persconferentie geven.

Guterres was dinsdag in Moskou voor een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. Dat gesprek leidde niet tot concrete veranderingen. Ook sprak hij zich daar niet in dezelfde scherpe bewoordingen uit tegen de Russische inval van Oekraïne.

De VN-topman krijgt kritiek dat hij nu pas een bezoek brengt aan Oekraïne, twee maanden na de Russische invasie van het buurland. Guterres zei te blijven proberen een weg naar vrede te zoeken en humanitaire ondersteuning en evacuaties van burgers uit met name Mariupol te bevorderen.