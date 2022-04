Het Russische leger maakt gebruik van twee zogenoemde oorlogsdolfijnen om de voor Moskou belangrijke marinebasis van Sebastopol te verdedigen. Amerikaanse analisten melden dat op basis van satellietbeelden aan The Washington Post.

Volgens wetenschappers hebben dolfijnen een extreem goed oriëntatievermogen. Ze kunnen door de weerkaatsing van geluid onder water heel goed inschatten waar mijnen liggen en andere potentiële bedreigingen zich bevinden.

Daarnaast zouden de dieren in staat zijn om Oekraïense duikers die Russische schepen willen saboteren tegen te houden. Zowel de VS als Rusland zou hier in het verleden zeezoogdieren voor hebben getraind.

De dolfijnen worden nu gebruikt om de marinebasis van Sebastopol aan de Zwarte Zee te verdedigen. Die stad ligt op het schiereiland de Krim, dat in 2014 door de Russen werd geannexeerd. In die stad liggen een aantal Russische oorlogsschepen buiten bereik van Oekraïense raketten.

De experts melden aan The Washington Post dat de dieren ergens in februari van dit jaar naar de havenstad werden gebracht. Dat was de maand waarin de Russische invasie van Oekraïne begon.

Rusland hervatte militaire trainingen met dolfijnen na annexatie Krim

Volgens de krant gebruikten de Russen die basis tijdens het Sovjetregime al om dolfijnen militair te trainen. Na de val van de Sovjet-Unie gebruikte Oekraïne de faciliteit om dolfijnen te trainen voor therapeutische sessies.

In 2014 werd bekend dat Rusland de militaire trainingen met dolfijnen weer oppakte. Daarna werd lange tijd niets meer van de trainingsprogramma's vernomen, totdat Noorse vissers in 2019 een zogeheten beloega met een Russisch tuigje tegenkwamen. Marinespecialisten vermoedden dat de witte dolfijn werd getraind door de Russische marine.