In de Russische regio Belgorod vlak bij de grens met Oekraïne is woensdag een munitiedepot in brand gevlogen. Verder blijven Russische troepen aanvallen uitvoeren op de enorme Azovstal-staalfabriek in Mariupol en lijkt een ontmoeting tussen presidenten Volodymyr Zelensky en Vladimir Poetin voorlopig nog niet te gebeuren.

De brand in het munitiedepot is inmiddels geblust, aldus de gouverneur van de regio Belgorod op Telegram. Er zijn volgens hem in het nabijgelegen dorp Staraya Nelidovka geen woningen vernield of burgers omgekomen.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, maar Moskou heeft de Oekraïense strijdkrachten er meermaals van beschuldigd aanvallen uit te voeren op Russisch grondgebied. Dat zou onder meer gebeurd zijn in een dorp in de omgeving van Bryansk, waar volgens de Russen brandstofdepots in brand zijn gestoken.

Kyiv ontkent verantwoordelijk te zijn voor de aanvallen en spreekt simpelweg van "karma".

Rusland blijft aanvallen uitvoeren op staalfabriek Mariupol

Russische troepen vallen ook de enorme Azovstal-staalfabriek in Mariupol aan, zegt een medewerker van de burgemeester van de grotendeels door Rusland veroverde havenstad. Volgens hem is het niet gelukt een overeenkomst te sluiten over evacuatieroutes voor burgers om naar veilige delen van Oekraïne te vluchten.

In het fabriekscomplex met zijn catacomben verblijven naar schatting meer dan tweeduizend Oekraïense strijders. Volgens Oekraïne zitten er in bunkers daarnaast nog zo'n duizend burgers, onder wie veel vrouwen en kinderen.

De Russische president Vladimir Poetin gaf vorige week opdracht te stoppen met de aanval op het kolossale fabrieksterrein, maar het complex ligt voortdurend onder vuur. Ook zouden er de afgelopen dagen bestormingen zijn geweest.

Voorlopig geen ontmoeting tussen Zelensky en Poetin

Een ontmoeting tussen de leiders van Oekraïne en Rusland lijkt nog steeds niet in zicht. De Oekraïense presidentieel adviseur Mykhailo Podolyak, hoofdonderhandelaar bij het vredesoverleg, zegt dat de landen daar nog geen overeenkomst over hebben bereikt.

In Kyiv bestaat al langer de wens om direct met Poetin in gesprek te gaan. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky riep zaterdag nog op tot een overleg met Poetin om "een einde te maken aan de oorlog". Turkije probeert deze ontmoeting als bemiddelaar te regelen.

Oekraïne: Rusland chanteert Polen met dichtdraaien gaskraan

Rusland maakt zich schuldig aan chantage met de stopzetting van gasleveringen aan Polen en Bulgarije, vindt Kyiv. Polen behoort tot de Europese landen die de zwaarst mogelijke sancties tegen Rusland willen voor zijn invasie. Bondgenoot Bulgarije is bijna volledig afhankelijk van de invoer van Russisch gas.

Het Poolse staatsenergiebedrijf PGNiG zei dat leveringen van energiereus Gazprom via Oekraïne en Belarus op woensdagochtend worden gestopt. Warschau liet weten dat de nationale gasopslag voor 76 procent gevuld is en dat het geen reserves hoeft aan te spreken. "De gasvoorziening in Polen is stabiel en de klanten kunnen zich veilig voelen", verzekerde minister Piotr Naimski.

Poetin waarschuwt landen zich buiten Oekraïneconflict te houden

De Russische president Poetin heeft gezegd dat landen die proberen tussenbeide te komen in het conflict met Oekraïne geconfronteerd zullen worden met een snelle militaire reactie van Moskou. Poetin sprak tegen parlementsleden in Sint-Petersburg. Hij zei dat alle beslissingen over hoe Moskou in zo'n situatie zal reageren al zijn genomen.

Poetin zei verder dat hij niet nader omschreven "tegenaanvallen" zou ontketenen tegen iedereen die "bedreigingen van strategische aard creëert die onaanvaardbaar zijn voor Rusland". Daarbij zal het Russische leger niet aarzelen om de modernste wapens te gebruiken, zei hij.