Oekraïne behoudt de controle over het grootste deel van zijn luchtruim, meldt het Britse ministerie van Defensie woensdag. De Russen zijn er volgens de Britten niet in geslaagd om de Oekraïense luchtmacht te vernietigen of de luchtverdediging uit te schakelen. Rusland beweerde woensdag dat het eigen verdedigingssysteem was geactiveerd om drones uit te schakelen. Ondanks dat vloog een wapendepot in brand. Kyiv ontkent verantwoordelijk te zijn en spreekt simpelweg van 'karma'.

Het wapendepot staat in de Russische regio Belgorod. Dat grenst aan de Oost-Oekraïense regio's Luhansk en Kharkiv, waar zwaar gevochten wordt. Er zouden geen gewonden of doden zijn gevallen.

Ook de gouverneurs van de aangrenzende regio's Koersk en Voronezj hebben gezegd dat hun verdedigingssystemen in de afgelopen nacht zijn geactiveerd.

Het valt echter niet te verifiëren of Oekraïne inderdaad een aanval op Russische grond heeft uitgevoerd. De officiële oorzaak van de brand in Belgorod is nog niet duidelijk. Moskou heeft Oekraïense strijdkrachten er al meermaals van beschuldigd aanvallen uit te voeren op Russisch grondgebied, onder meer het in brand steken van brandstofdepots.

De Oekraïense presidentieel adviseur Michailo Podoljak ontkent verantwoordelijkheid voor de aanvallen en sprak op Telegram van "karma".

"De redenen voor de vernietiging van militaire infrastructuur in grensgebieden kunnen heel uiteenlopend zijn", schreef hij, eraan toevoegend dat op een gegeven moment "schulden moeten worden ingelost" als een land een ander land aanvalt.

Vooral Russische luchtaanvallen in Zuid- en Oost-Oekraïne

Rusland voert volgens Britse inlichtingendiensten vooral nog luchtaanvallen uit in het zuiden en oosten van Oekraïne. In het noorden zou Moskou minder mogelijkheden hebben en datzelfde geldt voor het westen, aldus de Britse inlichtingen. "Toegang tot het luchtruim is er zeer beperkt."

Dat wil niet zeggen dat er alleen explosies plaatsvinden in het zuiden en oosten van het land. Rusland valt nog steeds militaire doelen in heel Oekraïne aan. Daarmee wil het Kremlin vermoedelijk Oekraïense versterkingen voor het oosten vertragen.

Bij luchtaanvallen in Mariupol is volgens de Britten waarschijnlijk gebruikgemaakt van ongeleide projectielen, waarbij de kans op burgerslachtoffers groter is. Volgens de lokale autoriteiten zijn in Mariupol sinds het uitbreken van de oorlog enkele tienduizenden burgers om het leven gekomen. Het dodental in de havenstad is momenteel niet onafhankelijk geverifieerd.