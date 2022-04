De pro-Russische rebellen in Transnistrië zeggen woensdag te zijn beschoten vanuit Oekraïne. Een grote Russische munitieopslagplaats zou onder vuur zijn genomen. Rusland claimt op zijn beurt dat nabij Zaporizhzhia veel westerse wapens zijn vernietigd. Ook zou het laatste Oekraïense militaire bolwerk in Mariupol opnieuw worden aangevallen.

Transnistrië is een afvallige regio van Moldavië, maar het staatje wordt door vrijwel niemand erkend. De autoriteiten beweren dat woensdag twee drones zijn neergehaald die in Oekraïne zouden zijn opgestegen.

Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen bij de beschietingen in het dorp Kolbasna. In het door Russische militairen bewaakte wapendepot zou 20.000 ton munitie uit de Sovjetperiode zijn opgeslagen, volgens het ministerie de grootste munitieopslagplaats in Europa.

De beweringen konden niet worden gecontroleerd door externe partijen. De laatste dagen werd het wel onrustiger in de regio, nadat Rusland bekend had gemaakt de regio te willen bereiken. Sindsdien vonden er meerdere explosies plaats.

Rusland voert raketaanval uit op Zaporizhzhia

Woensdag vonden de explosies elders plaats, in Zaporizhzhia. Het Kremlin beweert daar "een grote hoeveelheid" wapens te hebben vernietigd, die geleverd zouden zijn door het Westen.

Het ministerie meldt dat Kalibr-kruisraketten vanaf zee werden afgevuurd op het terrein van een aluminiumfabriek. Ook die informatie is niet onafhankelijk geverifieerd. Rusland meldde ook niet welke wapens zouden zijn vernietigd.

Moskou zegt in de nacht van dinsdag op woensdag in totaal 59 militaire doelen te hebben vernietigd. Volgens Oekraïne zijn Russische troepen ook begonnen aan een nieuw offensief tegen de Azovstal-staalfabriek in Mariupol. Dat is opvallend, aangezien de Russische president Vladimir Poetin had beloofd om het offensief er te staken. In plaats daarvan zet hij in op een hermetische omsingeling, waardoor de troepen uiteindelijk een hongerdood zouden sterven.

Door het nieuwe offensief zijn geen nieuwe evacuatiepogingen mogelijk. In het fabriekscomplex met zijn catacomben verblijven naar schatting meer dan tweeduizend Oekraïense strijders en zo'n duizend burgers, onder wie veel vrouwen en kinderen.