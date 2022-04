Rusland maakt zich schuldig aan chantage met de stopzetting van gasleveringen aan Polen en Bulgarije, vindt Kyiv. Polen behoort tot de Europese landen die de zwaarst mogelijke sancties tegen Rusland willen voor zijn invasie. Bondgenoot Bulgarije is bijna volledig afhankelijk van de invoer van Russisch gas.

Het Poolse staatsenergiebedrijf PGNiG zei dat leveringen van energiereus Gazprom via Oekraïne en Belarus op woensdagochtend worden gestopt. Warschau liet weten dat de nationale gasopslag voor 76 procent gevuld is en dat het geen reserves hoeft aan te spreken. "De gasvoorziening in Polen is stabiel en de klanten kunnen zich veilig voelen", verzekerde minister Piotr Naimski.

De Russische president Vladimir Poetin eist van "onvriendelijke" landen dat zij met roebels betalen voor Russisch gas. Gazprom ontkent dat het de leveringen aan Polen heeft opgeschort, maar stelt dat Warschau voor gas moet betalen in overeenstemming met de nieuwe "betalingsregels". Over Bulgarije wilde Gazprom geen uitspraken doen.

'Rusland bewijst dat energie een wapen is'

Moskou is begonnen "met de gaschantage van Europa", vindt Andriy Yermak, stafchef van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. "Rusland probeert de eenheid van onze bondgenoten te verbrijzelen. Rusland bewijst ook dat energiebronnen een wapen zijn. Om de Russen hun energiewapens te ontnemen, moet de EU eensgezind zijn en een embargo instellen op energiebronnen."