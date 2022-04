Een monument dat de innige band tussen Rusland en Oekraïne symboliseerde, is dinsdag in Kyiv ontmanteld. Dat gebeurde in reactie op de Russische invasie van Oekraïne, verklaarde de burgemeester van de Oekraïense hoofdstad.

Het beeld, een Oekraïense en Russische arbeider op een sokkel, stond onder de Ark der Vriendschap, opgericht in 1982 ter herdenking van de zestigste verjaardag van de toenmalige Sovjet-Unie.

De verzamelde menigte applaudisseerde en scandeerde pro-Oekraïense leuzen toen het beeld begon te vallen. Foto: ANP

"Dit monument symboliseerde de vriendschap tussen Oekraïense en Russische naties", zei burgemeester Vitali Klitschko. "We zien nu waar deze vriendschap voor staat: de vernietiging van Oekraïense steden, de verwoesting van de levens van Oekraïners, de dood van tienduizenden vreedzame mensen."