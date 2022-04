Na Polen krijgt ook Bulgarije vanaf woensdag geen Russisch gas meer. Dat heeft het Russische staatsgasbedrijf Gazprom aan de Bulgaarse evenknie Bulgargaz laten weten, meldt het Bulgaarse energieministerie dinsdag.

Eerder op dinsdagavond liet Gazprom ook Polen al weten dat het land geen gas meer krijgt, omdat het weigert zijn rekening in roebels te voldoen. Rusland heeft Eneco nog niet gedreigd te stoppen met de levering van gas, laat het Nederlandse energiebedrijf dinsdagavond weten.

Rusland kondigde vorige maand aan dat "onvriendelijke landen" hun gasrekening in roebels moesten gaan betalen. Tot die landen behoren alle lidstaten van de Europese Unie. Rusland reageert daarmee op de westerse sancties naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne. Tegelijkertijd probeert Rusland een wig te drijven tussen de Europese landen die grotendeels afhankelijk zijn van Russisch gas, dat voor de oorlog goed was voor 40 procent van de Europese gasbehoefte.

Net als Polen zegt Bulgarije genoeg gas te hebben; consumenten en bedrijven zullen voorlopig niet worden gevraagd om minder gas te gebruiken. Bulgarije laat ook weten dat het Gazprom altijd tijdig heeft betaald voor Russisch gas en dat Gazprom het contract dus breekt.

Gasprijs steeg flink na berichten over stopzetting toevoer

Russisch gas komt via verschillende pijpleidingen Europa binnen. Behalve de leidingen die Polen en Bulgarije binnenkomen, is er ook een gasleiding die via Slowakije Europa binnenkomt. Daarnaast is er de Nord Stream-leiding waarmee gas onder de Oostzee door rechtstreeks naar Duitsland wordt vervoerd. Dat land laat weten de gasstromen nauwlettend in de gaten te houden. Volgens netwerktoezichthouder Bundesnetzagentur komt er nog voldoende gas Duitsland binnen.

Nadat Poolse media als eerste had bericht over het stopzetten van de gastoevoer, ging de gasprijs op de toonaangevende beurs in Amsterdam scherp omhoog en steeg hij tot 17 procent. Uiteindelijk was de gasprijs bij het slot van de markt 6,6 procent hoger: 99 euro per megawattuur. Toen hadden Polen en Bulgarije echter nog niet officieel bevestigd dat Rusland de gaskraan zou dichtdraaien.

Het Witte Huis liet al weten dat de Verenigde Staten werken aan het leveren van meer gas aan Europa. Daarmee moeten de Europese landen meer opties krijgen om van Russisch gas af te stappen.