De NAVO maakt zich zorgen over de opgelopen spanningen in de Moldavische regio Transnistrië. Verder zijn er dinsdag opnieuw doden gevallen bij gevechten om het Donetsbekken in het oosten van Oekraïne.

De NAVO is beducht voor een door Rusland in scène gezette vijandige aanval op een deel van Moldavië, met de bedoeling dan te kunnen terugslaan.

De afgelopen dagen waren er een aantal ontploffingen in Transnistrië, een afvallige Russischgezinde regio in Moldavië waar Russische troepen zijn gelegerd.

"We hebben eerder pogingen van Rusland gezien om aanvallen onder valse vlag op te zetten in buurland Oekraïne", zei een NAVO-functionaris. "Het Kremlin heeft gezegd dat zijn doelen niet beperkt zijn tot Oekraïne."

Moldavië kondigt maatregelen aan

Ook Moldavië vreest voor een uitbreiding van de Oekraïense oorlog en president Maia Sandu riep daarom dinsdag op tot kalmte. Ze zei dat haar land onder meer het aantal grenspatrouilles zal vergroten. In Transnistrië - een uitgestrekt gebied langs de grens met Oekraïne - zijn al Russische militairen gestationeerd.

Een Russische commandant zei al dat Rusland heel zuidelijk Oekraïne onder controle wil krijgen om zo een verbinding met het in 1990 afgesplitste Transnistrië te creëren.

VN wil 'alles doen' om levens te redden in belegerd Mariupol

De Verenigde Naties willen alles op alles zetten om levens te redden in de door de Russen veroverde Oekraïense havenstad Mariupol. De organisatie is bereid al haar middelen te mobiliseren, zei VN-baas António Guterres na zijn bezoek aan de Russische president Vladimir Poetin.

Guterres stelde voor een zogenoemde humanitaire contactgroep op te richten om het leed voor burgers te verlichten. Alleen al in Mariupol zitten duizenden mensen vast door het oorlogsgeweld. De Russische buitenlandminister Sergey Lavrov zei dat Rusland bereid is samen te werken met de VN om burgers te helpen, maar hij verwierp het Oekraïense voorstel voor overleg in Mariupol zelf.

Donderdag spreekt Guterres met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en diens buitenlandminister Dmytro Kuleba. Die hadden liever gezien dat de VN-leider eerst naar Kyiv was gekomen, omdat Oekraïne immers is aangevallen door de Russen.

67 VN-baas wil snel evacuaties en humanitaire hulp voor Oekraïne

Doden door beschietingen Donetsk

In de Oost-Oekraïense regio Donetsk zijn dinsdag twee doden en zes gewonden gevallen door beschietingen door Rusland, meldt de gouverneur van de regio. Hij zegt dat iemand is gedood in de stad Niu-York en ook iemand in Travneve.

De Russische beschietingen vinden volgens de gouverneur plaats over de hele frontlinie in Donetsk.

Het Russische ministerie van Defensie meldde daarnaast dat in de nacht van maandag op dinsdag bijna negentig militairen doelen zijn geraakt in Oekraïne, waarbij ongeveer vijfhonderd Oekraïense militairen zouden zijn omgekomen. Het ging hierbij om doelen in het hele land. De beweringen zijn echter niet geverifieerd door onafhankelijke bronnen.

Russen rukken verder op in Oekraïne

De Russen rukken inmiddels op naar Zaporizhzhia, een zuidelijk gelegen stad met de grootste kerncentrale van Europa. Het Oekraïense leger zou zich klaarmaken voor een grootschalige Russische aanval op de stad, meldt het Britse ministerie van Defensie op Twitter.

Ook in andere delen van Zuid- en Oost-Oekraïne zouden de Russen oprukken, onder meer richting de steden Sloviansk en Kramatorsk. De oostelijke stad Kreminna viel eerder al in Russische handen.

Situatie Oekraïne 26 april

Rusland: Onderschat 'ernstige' risico's kernoorlog niet

De wereld moet de aanzienlijke risico's van een kernoorlog niet onderschatten, zei de Russische minister Lavrov maandagavond in een interview op de Russische staatstelevisie.

Lavrov waarschuwt ervoor dat het conflict verder kan escaleren door de levering van westerse wapens. "De risico's zijn nu aanzienlijk", zei Lavrov volgens een transcript van het interview op de website van zijn ministerie. "Ik zou die risico's niet willen verhogen. Velen zouden dat willen. Het gevaar is ernstig, reëel. En we mogen het niet onderschatten."

Polen en Bulgarije krijgen geen gas meer van Rusland

Polen en Bulgarije krijgen vanaf woensdagochtend geen Russisch gas meer, omdat de landen weigeren de rekening in Russische roebels te betalen. Dat heeft het Russische gasbedrijf Gazprom laten weten.

Volgens het Poolse olie- en gasbedrijf PGNiG houdt Gazprom zich daarmee niet aan de afspraken in het contract. Het bedrijf zegt dat het stappen wil zetten zodat de gasstroom hervat wordt en wil een schadevergoeding.

Rusland heeft het Nederlandse Eneco nog niet gedreigd te stoppen met de levering van gas.

Nederland helpt Oekraïne met pantserhouwitsers

Nederland gaat samen met Duitsland toch "een beperkt aantal" pantserhouwitsers naar Oekraïne sturen, ondanks bedenkingen binnen de krijgsmacht. Dat heeft minister Kajsa Ollongren (Defensie) dinsdag bekendgemaakt.

De pantserhouwitser is het zwaarste geschut dat de Nederlandse landmacht heeft. Met de pantserhouwitser kunnen doelen tot op 40 tot 50 kilometer afstand getroffen worden.

Nederland levert alleen de houwitsers, de Duitsers gaan de training verzorgen en leveren ook de benodigde munitie. De regering in Kyiv had om dit materieel gevraagd.