Polen krijgt vanaf woensdagochtend geen Russisch gas meer, omdat het land weigert de rekening in Russische roebels te betalen. Dat heeft het Russische Gazprom laten weten aan het Poolse staatsgas- en oliebedrijf PGNiG. Het is onduidelijk of Rusland dezelfde stap zal zetten als andere landen weigeren in roebels te betalen.

Volgens PGNiG houdt Gazprom zich daarmee niet aan de afspraken in het contract. Het bedrijf zegt dat het stappen wil zetten zodat de gasstroom hervat wordt en wil een schadevergoeding.

De Poolse minister voor Klimaat Anna Moskwa liet weten dat Polen voorbereid is en dat het de stopzetting van de toevoer van Russische energie kan opvangen. De Poolse gasvoorraden zitten voor drie kwart vol, waardoor consumenten en bedrijven gewoon kunnen worden bediend.

Minister voor Energiezekerheid Piotr Naimski liet weten dat het contract met Gazprom in december zou aflopen en dat Polen dus al voorbereidingen aan het treffen was om de Russische gasleveringen te vervangen.

Nederland heeft gasnoodplan paraat

Rusland dreigde al langer de gaskraan dicht te draaien voor landen die niet in roebels willen betalen. Als Nederland daarmee te maken krijgt, wordt in ons land het gasnoodplan geactiveerd, zei een woordvoerder van het kabinet eind maart.

De stap van Rusland werd dinsdagmiddag al verwacht. In de aanloop naar het definitieve besluit stegen de gasprijzen in Europa met 17 procent, meldt Bloomberg.