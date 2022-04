Nederland gaat samen met Duitsland "een beperkt aantal" pantserhouwitsers naar Oekraïne sturen, ondanks bedenkingen binnen de krijgsmacht. Dat heeft minister Kajsa Ollongren (Defensie) dinsdag bekendgemaakt.

De pantserhouwitser is het zwaarste geschut dat de Nederlandse landmacht heeft. Met de pantserhouwitser kunnen doelen tot op 40 tot 50 kilometer afstand getroffen worden.

Nederland levert alleen de houwitsers, de Duitsers gaan de training verzorgen en leveren ook de benodigde munitie. De regering in Kyiv had om dit materiaal gevraagd.

Binnen de krijgsmacht zijn bedenkingen tegen de levering. Volgens voorzitter Niels van Woensel van de Nederlandse Officieren Vereniging (NOV) kan de levering gevolgen hebben voor de inzetbaarheid en slagkracht van het Nederlandse leger.

Het is niet precies bekend hoeveel pantserhouwitsers er worden gestuurd. De Koninklijke Landmacht heeft in totaal 54 pantserhouwitsers en kampt met allerlei tekorten. Ollongren vindt het verdedigbaar om toch te leveren. "Het is ontzettend belangrijk, ook voor ons, dat de Russen niet zomaar een soeverein land in Europa kunnen binnenvallen en daar ook nog mee wegkomen."

Voertuigen binnen een maand naar Oekraïne

Duitsland gaat ook de logistiek verzorgen die nodig is om het geschut op de plaats te krijgen waar de Oekraïense militairen die de pantserhouwitsers gaan gebruiken, getraind zullen worden. Volgens Ollongren gaat het materieel binnen een maand die kant op.

De training van de Oekraïners "kost even tijd", aldus de minister. "In ieder geval weken en misschien wel maanden." Ook na de oorlog zullen de wapens volgens haar van heel veel betekenis zijn voor het Oekraïense leger.

De Oekraïners zeggen in deze fase van de oorlog, met zware gevechten in het Donetsbekken en in het zuiden, de strijd alleen met dit soort zwaar geschut te kunnen winnen. Ollongren: "Dit past precies bij wat Oekraïne nu zegt nodig te hebben."

Het risico bestaat dat de wapens in handen vallen van de Russen. "Dat kun je niet wegnemen", zegt Ollongren. "Tegelijkertijd doen we het omdat we het belangrijk vinden dat Oekraïne zichzelf kan verdedigen. En dat kunnen ze alleen als landen als Nederland hen helpen met wapens en wapensystemen."

Minister Ollongren zei vrijdag na afloop van de ministerraad al dat het overleg over de leveringen met de Duitsers zich in een afrondende fase bevond. Ze zei toen al dat ze er optimistisch over was dat de leveringen zouden gaan lukken.