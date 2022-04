Aan het front in het Donetsbekken in Oekraïne valt al te merken dat het naderende Russische offensief andere koek wordt dan de sluimerende oorlog van de afgelopen acht jaar. Samensteller voorpagina Matthijs le Loux ziet de Russen en Oekraïners manoeuvreren als voorbereiding op de echte strijd.

Situatie in het Donetsbekken in het kort Het Russische offensief is nog niet echt van de grond gekomen.

Rusland zoekt naar zwakke plekken in de Oekraïense verdediging langs het uitgestrekte front.

Oekraïne houdt Russische troepen bezig met tegenaanvallen in het zuiden en noordoosten.

Ondanks een zegeverklaring van Poetin vallen Russen de Azovstal-fabriek in Mariupol weer aan.

"Het is veel zwaarder geworden", zegt de Oekraïense luitenant Denys Gordeev tegen journalisten van BBC News. "Er zijn elke dag aanvallen met bommen en raketten, de hele tijd, elk uur."

Beroepsmilitair Gordeev en zijn mannen zijn wat gewend. Het is al sinds april 2014 oorlog in het Donetsbekken; acht jaar in schuttersputten, met regelmatige artilleriebeschietingen en vuurgevechten met pro-Russische separatisten.

Bevroren conflict leek nooit helemaal de juiste term voor wat er in Oost-Oekraïne gebeurde. Volgens schattingen van de VN kwamen daar tussen april 2014 en januari 2022 bijna 11.000 militairen en andere strijders en ruim 3.400 burgers om het leven door oorlogsgeweld. Dat zijn gemiddeld bijna 2.000 doden per jaar.

Nu ziet Gordeev vanuit zijn loopgraaf geen matig georganiseerde en bewapende militieleden tegenover zich, maar de Grad-raketwerpers, mortieren, tanks en straaljagers van de Russische strijdkrachten.

Westerse inlichtingendiensten denken dat Rusland zo'n 60.000 manschappen heeft verzameld voor het offensief in Oost-Oekraïne, met nog meer troepen die onderweg zijn. Ook schatten ze dat de Oekraïners in de regio misschien een derde van die mankracht hebben.

Een graafmachine graaft een loopgraaf buiten de Oekraïense stad Kramatorsk op 25 april 2022. Een graafmachine graaft een loopgraaf buiten de Oekraïense stad Kramatorsk op 25 april 2022. Foto: Reuters

Russen tasten Oekraïense verdediging af

Het lijkt erop dat die grote strijdmacht nog niet in zijn geheel in actie is gekomen, hoewel de Oekraïense president Volodymyr Zelensky al op 18 april verklaarde dat Rusland het offensief had geopend. Langs de uitgestrekte frontlinie (bijna 500 kilometer) tasten de Russen de Oekraïense verdediging vooralsnog vooral af met bombardementen en artilleriebeschietingen, met hier en daar wat beperkte beweging voorwaarts.

Die voorzichtige benadering contrasteert met het Russische optreden in de eerste fase van de oorlog, toen een wilde opmars op vier fronten ontaarde in chaos. Nu richt het Kremlin zich alleen op het Donetsbekken, met operaties in het zuiden en noordoosten van Oekraïne ter ondersteuning. De commandostructuur is ook rechtgetrokken: één generaal is de baas, in plaats van meerdere op elk zijn eigen eilandje.

Tegelijkertijd lijkt de Russische haast bij de keer naar Oost-Oekraïne zich te wreken. Het Kremlin heeft de strijdkrachten niet veel tijd gegeven zich te herpakken. Ook zijn veel eenheden nog druk met Oekraïense tegenaanvallen rond Kherson in het zuiden en Izium en Kharkiv in het noordoosten, plus de belegering van de Azovstal-fabriek in Mariupol.

Van de gedroomde omsingeling van de Oekraïense militairen in het Donetsbekken komt op dit moment nog weinig terecht. In de afgelopen dagen hebben de Russen amper terreinwinst geboekt, stellen westerse analisten.

Toch weer gevechten om Azovstal-fabriek

Mariupol blijft een scherpe doorn in de poot van de Russische beer. De Russische president Vladimir Poetin kondigde op 21 april met veel bombarie aan dat de strategisch gelegen havenstad in het zuidoosten was veroverd. De overgebleven verdedigers in de staalfabriek zouden worden omsingeld, "zodat zelfs een vlieg er niet uit kan". Een bestorming was volgens Poetin de Russische levens die dat zou kosten niet waard.

Desondanks hebben de Russen hun grondaanvallen op het enorme complex afgelopen weekend hervat.

Oekraïense bronnen zeggen dat Poetin een onvervalste overwinning in Mariupol wil vieren op 9 mei, de Dag van de Overwinning in Rusland. Westerse en Oekraïense inlichtingendiensten denken dat de Russen hebben ontdekt dat de Azovstal-verdedigers nog genoeg voorraden hebben om het uit te zingen tot na die zelfopgelegde deadline.

Race naar het echte offensief

De situatie in het Donetsbekken is nog steeds een race naar het moment waarop de Russen het grootste deel van hun strijdmacht inzetten en de strijd echt losbarst.

Rusland probeert zijn eenheden in de regio in stelling te brengen, extra troepen vrij te maken en de Oekraïense bevoorrading over het spoor te verstoren. Oekraïne hindert en ontregelt de Russen met tegenaanvallen op beperkte schaal en probeert zo veel mogelijk zwaar wapentuig vanuit het Westen naar Oost-Oekraïne te krijgen.

De Verenigde Staten tonen zich in ieder geval positiever over de vooruitzichten van Oekraïne dan voorheen. Tijdens het orthodoxe paasweekend kwamen Antony Blinken en Lloyd Austin, de Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, op bezoek in Kyiv.

Austin liet doorschemeren dat Washington inmiddels denkt dat Oekraïne niet alleen kan standhouden, maar zelfs als overwinnaar uit de strijd kan komen. "Zij hebben de mindset dat ze willen winnen, wij hebben de mindset dat we hen willen helpen winnen, en dat gaan we doen", zei hij.