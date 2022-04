Secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) António Guterres ging dinsdag op bezoek bij de Russische president Vladimir Poetin om de oorlog in Oekraïne te bespreken. Donderdag reist hij naar Kyiv voor een gesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. De vraag is of die bezoeken echt toegevoegde waarde hebben.

De reis van Guterres naar Moskou is volgens defensiedeskundige Rob de Wijk vooral het gevolg van de kritiek dat de VN en Guterres zelf te weinig zichtbaar zijn in het conflict. De VN-topman krijgt ook het verwijt daadkracht te missen.

Guterres riep sinds de Russische invasie van Oekraïne enkele keren op tot een wapenstilstand, maar veroordeelde de aanval lang niet in dezelfde scherpe bewoordingen van veel (westelijke) leiders. Pas eind maart, een volle maand na het begin van de oorlog, werd deze door Guterres omschreven als "moreel onacceptabel, politiek onverdedigbaar en militair onzinnig".

Andere wereldleiders gingen in de weken voorafgaand aan de oorlog op bezoek in Moskou of belden persoonlijk met Poetin. De ontmoeting tussen de Russische president en Guterres dinsdag kwam twee maanden nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen. "Dat is echt veel te laat", aldus De Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit Leiden.

Ook na het begin van de invasie had de VN-topman meer kunnen inspelen op de ontwikkelingen in Oekraïne, maar dat heeft hij volgens De Wijk nagelaten. "Het had nog effect kunnen hebben toen Rusland zich terugtrok uit Kyiv. Toen was er sprake van een zekere de-escalatie, maar dat is weer voorbij nu de gevechten in het Donetsbekken begonnen zijn."

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je één keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

VN machteloos doordat leden Veiligheidsraad betrokken zijn

Volgens De Wijk werd de kritiek op Guterres zo groot dat hij wel móést gaan, ook al leverde zijn bezoek aan Poetin niks op. Ook van Guterres' bezoek aan Oekraïne donderdag moet volgens de hoogleraar niet te veel verwacht worden.

"Zelensky heeft zich al hardop afgevraagd waar de VN eigenlijk voor is als ze nu niets doet. Maar ik zou zeer aangenaam verrast zijn als Guterres nog iets voor elkaar krijgt. Misschien een humanitaire corridor in Mariupol, maar die is al zo vaak beloofd en geschonden door de Russen dat het me zou verbazen als Guterres dat wel voor elkaar krijgt."

De Wijk betwijfelt of Guterres wel een verschil had kunnen maken als hij eerder en daadkrachtiger had opgetreden. Het probleem is dat alle permanente leden van de VN-Veiligheidsraad op een bepaalde manier zijn betrokken bij het conflict in Oekraïne.

"De Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk steunen Oekraïne met wapens. Rusland is natuurlijk een deelnemende partij. China houdt zich afzijdig en kiest daarmee eigenlijk partij voor Rusland. Daardoor heeft niemand eigenlijk een reden om iets te doen. Zolang al die partijen betrokken zijn, kan Guterres ook niks doen."

67 VN-baas wil snel evacuaties en humanitaire hulp voor Oekraïne

Guterres minder zichtbaar dan voorgangers

Aan ervaring ligt het niet bij Guterres. De politieke loopbaan van de inmiddels 72-jarige Portugees begon in 1974, toen hij namens de Portugese Socialistische Partij werd verkozen in het parlement. Van 1995 tot 2002 was hij premier van Portugal. Hij trad af als partijleider nadat zijn partij de parlementsverkiezingen had verloren. In 2005 volgde hij Ruud Lubbers op als Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de Verenigde Naties. Die functie bekleedde hij tien jaar lang.

Met al die ervaring vond de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties hem de beste kandidaat om in 2017 de nieuwe secretaris-generaal van de organisatie te worden. Begin dit jaar begon hij aan zijn tweede termijn van vijf jaar, maar de sluimerende kritiek dat Guterres geen uithangbord voor de VN is, is sinds de Russische invasie van Oekraïne aangezwollen.

Guterres wordt veel vergeleken met zijn voorgangers Ban Ki-moon (2007-2016) en Kofi Annan (1997-2006). Zij waren veel zichtbaarder tijdens hun ambtsperiode. Annan kreeg als zittend VN-baas in 2001 zelfs de Nobelprijs voor de Vrede.

"Hij is inderdaad een stuk minder zichtbaar dan zijn voorgangers. Guterres mist het charisma en de autoriteit die Ban en Annan wel hadden", aldus De Wijk. De defensiedeskundige vindt echter niet dat dat Guterres opbreekt rond het conflict in Oekraïne.

"In deze situatie kun je als secretaris-generaal weinig doen. Als de leden met elkaar in conflict zijn, moet de secretaris-generaal neutraal blijven. Je kunt Guterres verwijten dat de gesprekken weinig tot niets opleveren, maar zijn voorgangers hadden ook weinig bereikt."