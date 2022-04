Defensie-expert Ko Colijn voorziet Nederlanders al ruim veertig jaar van duiding bij gewapende conflicten. Voor NU.nl volgt hij de strijd in Oekraïne en geeft hij antwoord op onze (en jullie) vragen. Dit keer: waarom Colijn zich nog niet druk maakt om Russische kernwapendreigementen aan het Westen.

Driemaal heeft Poetin nu met atoomwapens gedreigd, maar erg onder de indruk kan ik er nog niet van raken.

De eerste keer was zondag 27 februari, toen hij meedeelde het bevel te hebben gegeven om zijn wapens naar een 'speciale gevechtsstatus' te brengen.

Poetin noemde hierbij de term atoomwapens niet, maar iedereen begreep dat hij dat wel bedoelde. Er ging een mentaal schokgolfje over de wereld: die atoomwapens bestonden dus nog.

Veel hebben de Amerikanen er overigens niet van gemerkt. Zulke wapens staan altijd wel op een status van alertheid. Het zou wel iets korter kunnen duren voordat ze daadwerkelijk kunnen worden gelanceerd, maar in 1983 had de dappere kolonel Stanislav Petrov al bewezen dat hij niet van plan was om als een Brezjnev-robot zo'n ding af te vuren als het protocol hem dat voorschreef.

Poetins woordvoerder Dimitri Peskov nam eind maart al wat gas terug door te zeggen dat Rusland alleen atoomwapens zou inzetten als zijn land "existentieel" in gevaar was.

Bluf, reageerde Litouwen

De tweede keer was donderdag 14 april, toen oud-premier Dmitry Medvedev zei dat Rusland zich genoodzaakt voelde om atoomwapens in stelling te brengen als Zweden en Finland tot de NAVO zouden toetreden.

Bluf, reageerde Litouwen. Die wapens zijn er al een paar jaar in Kaliningrad, de Russische exclave in Polen. Dat is heel vervelend, maar geen nieuws.

In 2015 kreeg Denemarken overigens ook te maken met een Russisch kerndreigement, toen het zich voornam om de marine uit te rusten met een radar tegen inkomende raketten. "In dat geval worden Deense marineschepen targets voor Russische kernraketten", waarschuwde ambassador Mikhail Vanin destijds.

Hé, Rusland is een kernmacht!

Het derde dreigement: Rusland lanceerde woensdag 20 april een Sarmat-raket van de ene naar de andere kant van het enorme land. Van lanceerbasis Plesetsk in het westen naar Kura op het schiereiland Kamtsjatka in Ruslands Verre Oosten. De Sarmat kan elke plek ter wereld raken, tien atoomkoppen vervoeren en werd door Poetin "onoverwinnelijk" verklaard.

Het was een reguliere test, maar de Russische president ging er even voor zitten, feliciteerde het leger en zei dat de vijanden van Rusland zich nu wel achter de oren zouden krabben.

De boodschap: Rusland is een grote nucleaire macht. Vergeet dat niet, bij al jullie leedvermaak over het povere optreden van de Russen in Oekraïne en het zinken van de kruiser Moskva in de Zwarte Zee.

De Russische president Vladimir Poetin volgt de lancering van een Sarmat-raket vanuit het Kremlin op 20 april 2022. De Russische president Vladimir Poetin volgt de lancering van een Sarmat-raket vanuit het Kremlin op 20 april 2022. Foto: ZUMA

Amerikanen halen schouders op

De VS werd er opnieuw niet warm of koud van. De Sarmat (in het westen ook 'Satan-2' genoemd) valt onder het zojuist bekrachtigde New START-wapenbeheersingsakkoord en de test was door Moskou keurig aangemeld in Washington. Dat leek eerder een soort geruststelling dan een actie van een onbezonnen Russische collega. Het was ook niet de eerste proef met de Sarmat. De primeur was in december 2017. "Routine, geen verrassing", was het oordeel van Pentagon-woordvoerder John Kirby.

Toch wel enigszins riskant spel van Poetin, want hij liet de test gewoon doorgaan, terwijl de Amerikanen een paar weken geleden een geplande test met een Minuteman-3 raket schrapten, om maar geen olie op het vuur te gooien.

Sabelkletteren voor de bühne

Hans Kristensen, directeur van het Nucleaire Informatieproject van de Federation of American Scientists, ligt ook niet wakker van het Russische sabelgekletter. De Sarmat (alias Satan-2) verschilt niet zoveel van de oude SS-18 (Satan-1), die deze één-op-één vervangt. Volgens Kristensen is de Sarmat in de vaste silo (noodzakelijk omdat de raket vloeibare brandstof gebruikt) een vrij kwetsbaar gevaarte dat - alleen al door het bestaan van de Amerikaanse tegenhangers - waarschijnlijk nooit gebruikt zal worden.

Het Kremlin probeert de Sarmat-test te verkopen als een boodschap aan het Westen, maar dat lijkt dus meer bestemd voor binnenlandse consumptie. Na de militaire tegenvallers in Oekraïne dacht Poetin waarschijnlijk dat de Russen wel wat goed nieuws konden gebruiken.