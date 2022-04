De wereld moet de aanzienlijke risico's van een kernoorlog niet onderschatten, zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov maandagavond in een interview met de Russische staatstelevisie. Conventionele westerse wapens zijn volgens hem legitieme doelwitten in Oekraïne, waar gevechten in het oosten woeden.

"De risico's zijn nu aanzienlijk", zei Lavrov volgens een transcript van het interview op de website van zijn ministerie. "Ik zou die risico's niet kunstmatig willen verhogen. Velen zouden dat willen. Het gevaar is ernstig, reëel. En we mogen het niet onderschatten."

Daarmee reageerde de minister op de vraag hoe belangrijk het is om de Derde Wereldoorlog te vermijden en of de huidige situatie vergelijkbaar is met de Cubaanse Raketcrisis van 1962, een dieptepunt in de relatie tussen de Verenigde Staten en de toenmalige Sovjet-Unie.

Blinken en Austin beloofden Oekraïne meer militaire hulp

Tijdens hun bezoek aan Kyiv op zondag, beloofden de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en minister van Defensie Lloyd Austin meer militaire hulp voor Oekraïne.

Het Pentagon maakte maandag gebruik van een noodverklaring om de mogelijke verkoop van munitie ter waarde van 165 miljoen dollar aan Oekraïne goed te keuren. Het pakket kan munitie voor houwitsers, tanks en granaatwerpers omvatten.

Westerse wapens zullen het conflict aanwakkeren, zegt Russische ambassadeur

De ambassadeur van Moskou in Washington waarschuwde de Verenigde Staten om de verschepingen te stoppen en zei dat Westerse wapens het conflict zullen aanwakkeren. Lavrov zei dat de NAVO via Oekraïne is verwikkeld in een oorlog met Rusland. En oorlog is oorlog."

Rusland heeft zijn "laatste hoop verloren om de wereld ervan te weerhouden Oekraïne te steunen", schreef de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba op Twitter na het interview met Lavrov. "Dit betekent alleen maar dat Moskou zijn nederlaag voelt."