In alle Nederlandse gemeenten staan Oekraïense vluchtelingen ingeschreven, zo blijkt uit maandag gepubliceerde tweewekelijkse cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is voor het eerst sinds de cijfers worden bijgehouden.

In het vorige overzicht van het CBS stond in de gemeenten Ameland, Best en Schiermonnikoog geen enkele Oekraïense vluchteling ingeschreven. In het huidige overzicht staat Weesp op nul, maar die gemeente is opgegaan in Amsterdam.

De gemeenten hebben sinds het begin van de oorlog samen 42.761 gevluchte Oekraïners ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP). Rotterdam deed dat het vaakst, namelijk 1.829 keer. Daarna volgen Amsterdam (1.692), Den Haag (1.283) en Eindhoven (728).

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je één keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Minste inschrijvingen op Vlieland en Ameland

De gemeenten Ameland en Vlieland hebben de minste inschrijvingen. Zij hebben elk één Oekraïense vluchteling ingeschreven staan.

In de gemeente Renswoude zijn net als twee weken eerder relatief de meeste Oekraïners ingeschreven. Op iedere duizend inwoners gaat het om 14,51 Oekraïners. In totaal heeft de gemeente 82 Oekraïense vluchtelingen ingeschreven staan.