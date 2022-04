32 Oekraïense vluchtelingen zijn maandag ingetrokken in het Apeldoornse kasteel Het Oude Loo, waar ze de komende tijd worden opgevangen. Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) desgevraagd aan persbureau ANP.

Het gaat om vijftien vrouwen, vijf mannen en twaalf kinderen. Het is nog niet bekend hoelang de Oekraïners in het kasteel in Apeldoorn blijven, aldus de woordvoerder van de RVD.

Het Oude Loo staat in Apeldoorn op Kroondomein Het Loo, vlak bij Paleis Het Loo. De koninklijke familie huurt Het Oude Loo en maakte er tot de komst van de Oekraïners regelmatig gebruik van.

Tuin rond kasteel om privacy gesloten voor bezoekers

Vorige week deelde het koninklijk huis foto's van het heringerichte en klaargemaakte kasteel. De tuin rond het kasteel is "vooralsnog" gesloten voor bezoekers "om privacy te bieden aan de nieuwe bewoners", werd via het officiële Instagram-account van het koninklijk huis gemeld.

Eerder werd bekend dat jonge Oekraïense kinderen naar wereldschool De Vlinder in Ugchelen, een dorp in de gemeente Apeldoorn, kunnen. Dat is een basisschool die gericht is op kinderen die uit het buitenland komen. Ze krijgen veel les in de Nederlandse taal, zodat ze naar reguliere scholen kunnen als ze hier langer moeten blijven.

Oudere kinderen uit Oekraïne kunnen naar drie middelbare scholen. Het gaat om De Heemgaard, het Edison College en Onze Wereld. De inschrijving kan worden geregeld zodra de Oekraïners op het kasteel gehuisvest zijn.