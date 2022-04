Een Amerikaanse delegatie heeft maandag Kyiv bezocht. Verder zijn bij Russische bombardementen op Oekraïense treinstations meerdere doden gevallen.

De Amerikaanse ministers Antony Blinken (Buitenlandse Zaken) en Lloyd Austin (Defensie) hebben tijdens het flitsbezoek 713 miljoen dollar (ruim 660 miljoen euro) toegezegd om Oekraïne en vijftien andere landen in Centraal- en Oost-Europa te steunen.

Het tweetal stelde dat de strijd in Oekraïne verhevigt en dat het land snel langeafstandswapens en tanks nodig heeft. "Zelensky was dankbaar voor alles wat wij voor Oekraïne doen, maar hij is vooral gefocust op wat er nog nodig is", zei Blinken na de ontmoeting. Er zijn nieuwe Amerikaanse wapens naar het land onderweg.

61 Amerikaanse ministers brengen bliksembezoek aan Zelensky

Doden na bombardementen op treinstations

Terwijl de Amerikanen in gesprek waren met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, bombardeerden de Russen vijf treinstations in het westen en midden van Oekraïne. In de loop van de dag meldde het kantoor van de Oekraïense procureur-generaal dat er volgens voorlopige informatie vijf doden en achttien gewonden zijn gevallen.

De bombardementen zijn volgens militaire experts bedoeld om Oekraïense versterkingen voor het oosten te vertragen. Op deze manier moeten Oekraïense troepen immers ook elders blijven opletten.

Eerder deze maand werd een treinstation in de oostelijke stad Kramatorsk geraakt door een raket. Daarbij vielen ongeveer zestig doden. Oekraïne zei dat het Russische leger achter die aanval zat, maar Moskou ontkende dat en gaf Oekraïne daar zelf de schuld van.

Britten zien dat veel Russische troepen in Mariupol moeten blijven

De strijd om het land heeft zich verplaatst naar Oost-Oekraïne, waar Rusland het Donetsbekken probeert te 'bevrijden'. Volgens Britse inlichtingendiensten kan het Russische offensief voorlopig nog niet gesteund worden door troepen die voorheen vochten om de zuidelijke havenstad Mariupol.

"Poetins beslissing om het laatste militaire bolwerk in de stad niet te bestormen maar te omsingelen, zorgt ervoor dat veel troepen in de stad moeten achterblijven. Zij raken uitgeput en zijn minder effectief", schreef het Britse ministerie van Defensie maandag.

Oekraïne ontkent Mariupol-akkoord

Oekraïne heeft maandag geen enkel akkoord bereikt met Rusland over de evacuatie van burgers uit Mariupol, zegt de Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk. Rusland zei eerder op de dag dat het een humanitaire corridor zou openen voor burgers om de belegerde staalfabriek Azovstal in de havenstad te verlaten.

"Een humanitaire corridor wordt pas geopend als beide partijen hierover hebben ingestemd. Een eenzijdig afgekondigde corridor biedt geen veiligheid en is om die reden geen humanitaire corridor", liet Vereshchuk weten via berichtenapp Telegram.

Volgens de Oekraïense presidentiële adviseur Oleksiy Arestovych bestormen de Russen de fabriek zelfs. "De vijand blijft ons aanvallen in het gebied rondom de fabriek van Azovstal, waarbij ze vliegtuigen, artillerie en tanks gebruiken. Ze proberen verder te komen door middel van aanvallende groepen, waarbij ze het bevel van hun eigen opperbevelhebber negeren", aldus Arestovych in een videoboodschap.

Het Russische ministerie van Defensie zei maandag dat burgers die in de fabriek vastzaten, "in elke gewenste richting" konden vertrekken. Russische troepen zouden dan rond 14.00 uur lokale tijd (13.00 uur Nederlandse tijd) de wapens rond de fabriek neerleggen. Er zijn vooralsnog geen berichten over mensen die de fabriek maandagmiddag verlaten hebben.