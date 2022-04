Rusland geeft Oekraïense burgers die zich in de belegerde staalfabriek Azovstal in Mariupol bevinden vanaf maandag 14.00 uur (lokale tijd) de gelegenheid om het complex te verlaten. Russische troepen rond de fabriek leggen dan de wapens neer, meldt het Russische ministerie van Defensie.

Het ministerie zegt dat de burgers die in de fabriek vastzitten "in elke gewenste richting kunnen vertrekken". De staalfabriek is het laatste Oekraïense bolwerk in de zuidelijke havenstad.

Het is niet bekend hoeveel burgers precies in de fabriek schuilen, maar volgens Oekraïne gaat om zo'n duizend mensen, onder wie vrouwen en kinderen. Behalve burgers hebben zich naar schatting zo'n 2.000 tot 2.500 Oekraïense strijders en buitenlandse huurlingen in de fabriek verschanst.

De strijders die nog in het 11 vierkante kilometer grote complex van Azovstal verblijven, zijn vooral leden van het Azovbataljon, een extreemrechtse militie die de stad in 2014 in handen kreeg en nu in het Oekraïense leger is opgenomen. De Oekraïense troepen zouden nog altijd standhouden in de fabriek.

De Russische president Vladimir Poetin zei donderdag de aanval op de fabriek van Azovstal te beëindigen en te kiezen voor een belegering, maar zaterdag meldde de Oekraïense presidentiële adviseur Oleksiy Arestovych dat de Russische luchtmacht de fabriek bombardeerde en dat grondtroepen het complex bestormden.

Er is maandag niets gezegd over de evacuatie van burgers uit andere delen van Mariupol. De afgelopen dagen lukte het steeds niet om humanitaire corridors vanuit de stad op te zetten. Volgens het stadsbestuur verblijven nog altijd zo'n 100.000 burgers in Mariupol.