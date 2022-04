Een Amerikaanse delegatie met minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en defensieminister Lloyd Austin heeft tijdens een bezoek aan Kyiv steun betuigd aan Oekraïne. Het tweetal stelt dat de strijd in Oekraïne verhevigt en dat het land snel langeafstandswapens en tanks nodig heeft. Kort na deze uitspraken bombardeerden de Russen vijf treinstations verspreid over Oekraïne.

Blinken zei kort voor de bombardementen treffend dat het Kremlin Oekraïne blijft "brutaliseren". Desondanks ziet hij dat de Oekraïners hevige weerstand blijven bieden.

Volgens Blinken en Austin kan Oekraïne met het juiste materieel de oorlog winnen. Het tweetal maakte bekend dat de VS nog eens 713 miljoen dollar (ruim 660 miljoen euro) uittrekt om Oekraïne en vijftien andere landen in Centraal- en Oost-Europa te steunen.

De diplomaten zagen dat inwoners van Kyiv het normale leven langzaamaan weer oppakken. "Oekraïne heeft de strijd hier definitief gewonnen", besloot Blinken.

61 Amerikaanse ministers brengen bliksembezoek aan Zelensky

Britten zien dat veel Russische troepen in Mariupol moeten blijven

De strijd om het land heeft zich verplaatst naar Oost-Oekraïne, waar Rusland het Donetsbekken probeert te 'bevrijden'. Volgens Britse inlichtingendiensten kan het Russische offensief voorlopig nog niet gesteund worden door troepen die voorheen vochten om de zuidelijke havenstad Mariupol.

"Poetins beslissing om het laatste militaire bolwerk in de stad niet te bestormen maar te omsingelen, zorgt ervoor dat veel troepen in de stad moeten achterblijven. Zij raken uitgeput en zijn minder effectief", schrijft het Britse ministerie van Defensie.

Binnen een uur vijf treinstations gebombardeerd

Russische troepen bombardeerden maandagochtend vijf treinstations in het westen en midden van het land. De vijf locaties werden binnen een uur getroffen. Of en hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend.

De bombardementen zijn volgens militaire experts bedoeld om Oekraïense versterkingen voor het oosten te vertragen. Op deze manier moeten Oekraïense troepen immers ook elders blijven opletten.

Eerder in april werd een treinstation in Kramatorsk geraakt door een raket. Er vielen ongeveer zestig doden. Meer dan honderd mensen raakten gewond. Oekraïne zei dat het Russische leger achter die aanval zat, maar Moskou ontkende dat en gaf Oekraïne daar zelf de schuld van.