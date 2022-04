In Oekraïne en Rusland wordt zondag op geheel eigen wijze het orthodoxe paasfeest gevierd. De vieringen overdag in Oekraïne staan in het teken van de overleden oorlogsslachtoffers. Beelden van de paasviering van de Russische president Vladimir Poetin leiden tot vraagtekens over de authenticiteit ervan. Ondertussen komen de landen op diplomatiek vlak niet dichter bij elkaar.

De nachtelijke paasdiensten waren in Oekraïne allemaal afgelast. Vanwege de oorlog is voor het hele paasweekend een avondklok ingesteld. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky drukte het volk zaterdagavond tijdens zijn dagelijkse toespraak nog eens op het hart om thuis te blijven.

Vanaf zondag 5.00 uur waren kerkdiensten wel toegestaan in Oekraïne. In Bucha, waar een bloedbad is aangericht onder burgers, kwamen mensen bijeen bij een kerk om te rouwen en eer te betonen aan de inwoners die om het leven kwamen. In de oostelijke stad Kharkiv, waar veel beschietingen plaatsvinden, werd door tientallen inwoners een mis bijgewoond.

Het Russische staatspersbureau TASS meldt dat president Vladimir Poetin rond middernacht een paasdienst heeft bezocht. Hij zou daar traditiegetrouw een paasei overhandigd hebben aan de leider van de Russisch-orthodoxe kerk. Er zijn sterke vermoedens dat de beelden van de president eerder zijn opgenomen.

Oekraïne zoekt naar opties voor veilige evacuaties

Er zijn zondag opnieuw geen humanitaire corridors opgezet vanuit de zuidoostelijke Oekraïense havenstad Mariupol, meldt de Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk. Zaterdag lukte dit ook al niet. Vereshchuk riep daarom VN-secretaris-generaal António Guterres op om een ​​staakt-het-vuren te eisen en humanitaire corridors vanuit Mariupol te openen. Guterres bezoekt volgende week Moskou en Kyiv.

"Dit is waar Guterres over zou moeten praten in Moskou, als hij over vrede wil praten", zei Vereshchuk. Maandag zal de Oekraïense kant opnieuw proberen om een ​​veilige doorgang uit Mariupol te bewerkstelligen, aldus de vicepremier. Volgens Oekraïne worden veilige evacuaties steeds door Rusland "gedwarsboomd".

Zondag kwam het land ook met een voorstel voor een speciale onderhandelingsronde met Rusland, laat een presidentsadviseur van Zelensky weten. Daarin wil Oekraïne praten over het lot van de burgers en troepen die vast zitten in de Azovstal-fabriek. Het doel is een onmiddelijk staakt-het-vuren en veilige evacuaties.

De Financial Times meldt juist dat Poetin niet meer geïnteresseerd is in onderhandelingen. In plaats daarvan zou hij alleen nog uit zijn op het veroveren van Oekraïens grondgebied. De krant baseert zich op anonieme bronnen.