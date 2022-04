In Oekraïne en Rusland wordt zondag ondanks de oorlog het orthodoxe paasfeest gevierd. Vooral in Oekraïne vindt de viering dit jaar op sombere wijze plaats.

De nachtelijke paasdiensten waren in Oekraïne allemaal afgelast. Vanwege de oorlog is voor het hele paasweekend een avondklok ingesteld. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky drukte het volk zaterdagavond tijdens zijn dagelijkse toespraak nog eens op het hart om thuis te blijven.

Zelensky probeerde de Oekraïners ook moed in te spreken. Hij zei dat het slechts een kwestie van tijd is voordat iedereen in Oekraïne weer in vrede kan leven. "Rusland lijkt al jaren vast te zitten in de periode tussen de kruisiging en wederopstanding van Jezus, wanneer de dood zegeviert en God lijkt te zijn verdwenen", zei de president. "Maar het leven zal de dood verslaan en dat wat kwaadaardig is zal bestraft worden."

Vanaf zondag 5.00 uur waren kerkdiensten wel toegestaan in Oekraïne. In Bucha, waar een bloedbad is aangericht onder burgers, kwamen mensen bijeen bij een kerk om te rouwen en eer te betonen aan de inwoners die om het leven kwamen. In de oostelijke stad Kharkiv, waar veel beschietingen plaatsvinden, werd door tientallen inwoners een mis bijgewoond.

Het Russische staatspersbureau TASS meldt dat president Vladimir Poetin rond middernacht een paasdienst heeft bezocht. Hij zou daar traditiegetrouw een paasei overhandigd hebben aan de leider van de Russisch-orthodoxe kerk. Het is niet met zekerheid te zeggen of de beelden van Poetin bij die dienst van tevoren zijn opgenomen.

Orthodoxe christenen vieren Pasen later dan de meeste mensen in het Westen, omdat zij de juliaanse kalender aanhouden. Ongeveer twee derde van de inwoners van Oekraïne noemt zich orthodox, net als 42,5 procent van de Russen. In 2019 splitste de orthodoxe kerk van Oekraïne zich af van die van Rusland, die nauw gelieerd is aan het Kremlin.